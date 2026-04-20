Venezuela destaca reconciliação e crescimento em 100 dias de gestão

247 - A Venezuela atravessa um novo momento político e econômico, com avanços na reconciliação nacional e sinais de crescimento, segundo avaliação apresentada pela presidente interina Delcy Rodríguez ao completar 100 dias de gestão. Em pronunciamento à nação, a líder destacou iniciativas voltadas à convivência pacífica, à recuperação econômica e à união nacional, em meio a desafios internos e externos.

As informações foram divulgadas pela rede Telesur, que detalhou o balanço apresentado por Rodríguez neste domingo (19), data simbólica em que se celebra o Dia da Independência venezuelana. Segundo a emissora, a dirigente enfatizou que o período marca o início de uma nova etapa para restaurar a confiança entre os cidadãos e fortalecer a estabilidade do país.

Durante o discurso, Delcy Rodríguez ressaltou que mais de 8 mil venezuelanos foram beneficiados pela Lei de Anistia, medida que, segundo ela, contribui para reduzir tensões políticas e promover a reconciliação nacional. A iniciativa integra um programa mais amplo de convivência e paz, considerado estratégico para superar divisões internas.

A presidente interina também apresentou dados sobre segurança pública, indicando uma taxa de homicídios de três por 100 mil habitantes, além da atuação de mais de 6 mil quadrantes de paz em todo o território. No campo econômico, destacou que o Produto Interno Bruto (PIB) registrou crescimento próximo de 9%, com 20 trimestres consecutivos de expansão, impulsionados por um modelo produtivo diversificado que abrange 13 setores estratégicos.

Outro ponto enfatizado foi a concessão de mais de 70 milhões de dólares em empréstimos, direcionados principalmente a mulheres empreendedoras, como forma de estimular a economia local. No setor energético, Rodríguez afirmou que, apesar das sanções internacionais, a estatal PDVSA mantém produção de cerca de 1,1 milhão de barris de petróleo por dia, com expectativa de recuperação aos níveis de dezembro de 2025.

A dirigente também mencionou avanços nas exportações de gás e reiterou que o país mantém sua soberania sobre os recursos naturais. Segundo ela, há interesse de centenas de empresas em investir na Venezuela, além da retomada da representação do país no Fundo Monetário Internacional (FMI), o que pode facilitar o acesso a recursos para áreas como saúde e infraestrutura.

O pronunciamento coincidiu ainda com o início da Grande Peregrinação Nacional por uma Venezuela sem sanções e em paz, mobilização que segue até 1º de maio. A iniciativa busca denunciar as mais de mil medidas coercitivas unilaterais impostas ao país e, ao mesmo tempo, abrir espaços de diálogo e promover a unidade nacional em torno da superação das restrições econômicas.

Ao concluir o balanço, Rodríguez destacou a necessidade de união para garantir o futuro do país e da juventude venezuelana, reforçando o compromisso do governo com a estabilidade, o desenvolvimento e a convivência pacífica.