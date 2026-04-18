Venezuela recupera ativos congelados no FMI e Delcy Rodríguez anuncia investimentos imediatos em áreas sociais

247 – A Venezuela recuperou direitos e ativos que estavam congelados no Fundo Monetário Internacional (FMI), em um movimento anunciado nesta sexta-feira (17) pela presidenta encarregada Delcy Rodríguez. Segundo informou a teleSUR, a dirigente venezuelana apresentou a medida como uma vitória diplomática e afirmou que os recursos serão direcionados de forma imediata para áreas estratégicas e de forte impacto social.

Ao comentar a decisão, Delcy destacou que a medida não se trata de uma nova operação financeira com geração de dívida, mas da retomada de valores pertencentes ao próprio país. “Não é um programa de endividamento, é a recuperação dos nossos direitos e ativos congelados no FMI”, afirmou Rodríguez, em declaração reproduzida pela teleSUR.

A presidenta encarregada explicou ainda que os recursos recuperados serão aplicados diretamente em setores considerados essenciais para a população venezuelana. “Isso nos permitirá investir na recuperação do sistema elétrico nacional, que foi afetado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos; na saúde e nos serviços básicos”, declarou.

Segundo Rodríguez, o montante permitirá reforçar a recuperação do sistema elétrico nacional, ampliar investimentos no abastecimento de água, fortalecer hospitais e dar suporte ao Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela. A avaliação do governo é de que a retomada desses direitos no FMI representa não apenas alívio financeiro, mas também um instrumento de reorganização econômica e social diante dos impactos provocados pelas sanções impostas pelos Estados Unidos.

Vitória diplomática e recomposição econômica

Na avaliação da presidenta encarregada, a recuperação dos ativos congelados tem peso político e econômico. Ao classificar o episódio como uma “vitória diplomática”, Rodríguez indicou que o governo venezuelano busca utilizar a reintegração desses recursos para fortalecer as reservas internacionais e contribuir para o equilíbrio dos indicadores macroeconômicos do país.

A presença da Venezuela no FMI, segundo a dirigente, também poderá abrir caminho para o compartilhamento de informações consideradas relevantes para a consolidação da economia nacional. Nessa linha, o governo aposta que a nova etapa ajudará a melhorar a capacidade de planejamento de longo prazo e a projetar maior estabilidade para o futuro econômico do país.

A fala de Delcy ocorre em um contexto em que Caracas procura combinar recuperação institucional, reorganização econômica e ampliação de investimentos públicos. Nesse sentido, o anúncio procura transmitir a mensagem de que a recomposição de direitos internacionais pode ter efeito direto sobre a vida cotidiana da população, especialmente em serviços públicos sensíveis.

Recursos serão destinados a setores essenciais

O foco social do anúncio foi um dos pontos centrais da declaração de Delcy Rodríguez. Ao rejeitar a ideia de endividamento, ela procurou enfatizar que os valores pertencem legitimamente à Venezuela e que, uma vez recuperados, terão destinação imediata em áreas essenciais.

Entre os setores mencionados pela presidenta encarregada estão o sistema elétrico nacional, duramente afetado nos últimos anos, os serviços de saúde, o abastecimento de água e o sistema de formação musical juvenil. A prioridade dada a esses segmentos revela uma estratégia de uso dos recursos orientada pela reconstrução de infraestrutura e pela proteção de programas sociais com forte dimensão pública.

A referência direta às sanções impostas pelos Estados Unidos também reforça a narrativa do governo venezuelano de que parte importante das dificuldades enfrentadas pelo país decorre do bloqueio econômico e financeiro externo. Ao vincular a recuperação dos ativos à retomada de investimentos internos, Rodríguez procurou enquadrar o anúncio como um gesto de soberania e recuperação de capacidades estatais.

Anúncio foi feito em cerimônia do Dia Nacional do Cuatro

As declarações foram feitas enquanto Delcy Rodríguez participava de um ato pelo Dia Nacional do Cuatro, instrumento tradicional da cultura venezuelana. O evento ocorreu no Centro Nacional de Ação Social pela Música, espaço em que também foi prestado reconhecimento aos mais de 900 integrantes do Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela.

No local, os jovens músicos realizaram uma apresentação artística que evidenciou a versatilidade do cuatro em gêneros marcantes da tradição musical do país, como o joropo, a gaita e o calipso. A cerimônia combinou, assim, afirmação cultural e anúncio político-econômico, conectando investimento social, identidade nacional e recuperação institucional.

A escolha do evento para a divulgação da medida também reforçou a dimensão simbólica do anúncio. Ao associar a recuperação de ativos no FMI a um ambiente de valorização da cultura popular e da formação da juventude, o governo venezuelano buscou destacar que os recursos recuperados terão impacto sobre políticas públicas de base e iniciativas voltadas à inclusão social.

Programa musical e formação da juventude ganharam destaque

Durante a atividade, também foi destacado o projeto Cambur Pintón Suena en mi Escuela, apresentado como uma iniciativa pedagógica que transforma escolas em espaços de aprendizagem vivencial por meio da música. O programa promove apresentações e conversas formativas com o objetivo de fortalecer o vínculo dos estudantes com suas raízes culturais e ampliar a sensibilidade artística das novas gerações.

De acordo com as informações divulgadas no evento, a iniciativa conta atualmente com 16 oficinas de serviço e três escolas de formação distribuídas pelo território venezuelano. O projeto também reúne uma equipe de 200 especialistas, entre luthiers e aprendizes.

A estrutura já instalada permite a reparação de até 6 mil instrumentos por ano, além da produção de 16 novas peças anuais. Esses dados foram apresentados como evidência do alcance social e educacional da política cultural em curso, que o governo venezuelano pretende fortalecer com os recursos agora recuperados.