Delcy Rodríguez faz apelo contra sanções, que comprometem o futuro da juventude

247 - A juventude venezuelana é foco de mobilização contra as sanções. Em discurso no estado de Falcón, a presidenta interina Delcy Rodríguez destacou o impacto das restrições econômicas sobre o futuro das novas gerações durante uma peregrinação nacional que exige o fim do bloqueio. A iniciativa reúne diversos setores sociais para pressionar pelo levantamento das medidas coercitivas e defender melhores condições de desenvolvimento para o país.

De acordo com informações da Telesur, Rodríguez chegou à cidade de Coro, no estado de Falcón, para participar da Grande Peregrinação Unida por uma Venezuela sem sanções e em paz. A mobilização tem como objetivo fortalecer a unidade nacional diante dos efeitos das sanções impostas ao país.

Durante seu discurso, a líder venezuelana enfatizou que o movimento não está ligado a disputas partidárias, mas sim à necessidade de união nacional. “Vamos avançando, mas temos que alcançar a libertação completa da Venezuela do sistema de sanções para que possamos recuperar plenamente a saúde, a educação, os serviços públicos, eletricidade e água”, afirmou.

Rodríguez ressaltou que as sanções comprometem diretamente o futuro da juventude, defendendo que o país não pode ser entregue às próximas gerações sob restrições econômicas. Segundo ela, o fim do bloqueio é essencial para garantir estabilidade, reconciliação nacional e crescimento com justiça social.

A recepção em Coro contou com manifestações culturais e participação popular. Entre as atividades, houve apresentações tradicionais, como a da Casa de los Locos de La Vela, além do hasteamento da bandeira nacional e da dança do Tambor Beleño, reforçando a identidade cultural venezuelana.

No campo econômico e social, a presidenta interina anunciou ações para a recuperação da região. Entre elas, a reativação do cais de Muaco, sob responsabilidade do vice-presidente de Obras Públicas, Juan José Ramírez, e da ministra Jacqueline Faría, visando fortalecer os laços comerciais com o Caribe. Também foi determinada a reabilitação do Paseo Francisco de Miranda, projeto iniciado pelo ex-presidente Hugo Chávez.

Na área de infraestrutura, Rodríguez informou a revisão do projeto de tubulação submarina para a Península de Paraguaná, considerado fundamental para garantir o abastecimento de água potável e melhorar a qualidade de vida da população.

A líder também solicitou aos ministérios do Turismo e da Juventude a elaboração de planos de empreendedorismo sustentável para o Parque Nacional Médanos de Coro, com foco na preservação ambiental e no estímulo à economia local.

Durante o discurso, Rodríguez destacou a importância histórica de Falcón nas lutas pela independência, citando figuras como Francisco de Miranda, José Leonardo Chirino e Josefa Camejo como referências para a defesa da soberania nacional.

A peregrinação teve início em 19 de abril, data que marca os 216 anos do primeiro grito de independência da Venezuela, e percorre diferentes regiões do país. Organizada em três eixos estratégicos, a mobilização abrange o Ocidente, os Andes, os Llanos e a região sul-oriental, incluindo a Guiana Esequiba.

Coro, reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, representa um ponto central na rota da mobilização, que seguirá até Caracas, onde será encerrada em 1º de maio. A iniciativa busca consolidar um movimento nacional em defesa do fim das sanções e da reconstrução do país com foco nas futuras gerações.