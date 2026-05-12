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      ONU rejeita solução militar para Cuba

      Secretário-Geral se pronunciou após ameaças de Donald Trump

      Cuba condena e denuncia a nova escalada do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos (Foto: Granma)
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      247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que não há solução militar para Cuba após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em meio a informações sobre o aumento de voos de reconhecimento militar norte-americanos perto da costa da ilha, informa a Sputnik.

      A declaração de Guterres foi feita nesta segunda-feira (11), em resposta ao cenário de tensão em torno de Cuba. Ao falar com jornalistas, o secretário-geral da ONU rejeitou qualquer saída baseada no uso da força contra o país caribenho.

      “Acreditamos que não há solução, nenhuma solução militar, que possa ser concebida para Cuba”, afirmou António Guterres.

      A manifestação do chefe da ONU ocorre em um momento de atenção internacional sobre a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. As declarações de Trump sobre negociações com Havana, combinadas com os relatos de maior atividade militar de reconhecimento perto da ilha, ampliaram a repercussão diplomática do tema.

      Com a posição pública de Guterres, a ONU reforçou a defesa de uma saída política e diplomática para a situação envolvendo Cuba, afastando a hipótese de uma resposta militar como alternativa para lidar com as tensões entre Washington e Havana.

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