Pacto Histórico vence eleições e se torna a maior força política da Colômbia

247 - O senador e candidato presidencial Iván Cepeda declarou neste domingo (8) que a coalizão governista Pacto Histórico se consolidou como a principal força política da Colômbia após as eleições legislativas. A afirmação foi feita em Bogotá, diante de apoiadores, com base nos resultados parciais do Senado que indicam a lista da aliança progressista como a mais votada entre todas as forças políticas.

A informação foi divulgada pela rede Telesur, que relatou o discurso de Cepeda na sede da coalizão na capital colombiana. Segundo os dados preliminares citados pelo líder político, o Pacto Histórico conquistou o maior número de votos tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Representantes.

Durante o pronunciamento, Cepeda celebrou o desempenho eleitoral e afirmou que o resultado representa um respaldo popular ao projeto político defendido pela coalizão. “Somos a principal força política da Colômbia. A mais influente e a que tem o maior número de representantes tanto no Senado quanto na Câmara”, declarou o senador, sendo recebido com entusiasmo pela militância.O parlamentar, conhecido internacionalmente por liderar ações judiciais contra o ex-presidente Álvaro Uribe, também pediu acompanhamento rigoroso da apuração dos votos. Segundo ele, a vitória não pertence apenas à coalizão governista, mas aos eleitores. “Esta vitória não é do Pacto Histórico, é do povo colombiano que escolheu confiar no caminho da mudança política e social”, afirmou.Cepeda atribuiu o resultado eleitoral à fidelidade do governo às promessas feitas à população. “Fomos fiéis ao povo. Cumprimos em grande parte o nosso programa de governo e sempre colocamos a vida, a dignidade e os interesses do povo em primeiro lugar”, disse.

O senador apresentou o desempenho do Pacto Histórico como uma validação das principais reformas impulsionadas pelo governo do presidente Gustavo Petro ao longo do mandato de quatro anos. Entre elas, destacou as reformas agrária, trabalhista e da previdência, que agora passam a integrar o centro da campanha presidencial da coalizão.

Ao projetar os próximos passos do movimento político, Cepeda afirmou que a nova composição parlamentar permitirá aprofundar as transformações iniciadas no país. “Com uma bancada forte e comprometida, iniciaremos uma nova etapa de transformações. Aprofundar as mudanças não é nenhum extremismo, nem significa dividir o país; significa apenas torná-lo mais justo, mais próspero e mais humano”, afirmou.Segundo ele, o objetivo estratégico do projeto político é transformar a Colômbia em “uma potência mundial da vida”, conceito que tem sido associado às políticas sociais e ambientais defendidas pelo governo progressista.Outro ponto central do discurso foi o combate à corrupção. Cepeda acusou setores políticos de desviar recursos públicos e anunciou que o tema será prioridade na nova etapa política. “Aos corruptos do país: estamos notificando vocês desde agora. Nossa luta será firme e implacável”, declarou.Ele também anunciou que o Pacto Histórico pretende estimular uma mobilização social contra práticas corruptas. “Promoveremos a rebelião cidadã contra a grande corrupção e transformaremos a austeridade republicana em norma do serviço público”, disse.

Com o resultado das eleições legislativas, o cenário político colombiano passa a se concentrar na disputa presidencial. Pelo menos seis candidatos devem participar da primeira rodada eleitoral marcada para 31 de maio.

Além de Cepeda — vencedor da consulta interna do Pacto Histórico em outubro de 2025, na qual derrotou Carolina Corcho — também disputarão a presidência Paloma Valencia Laserna, Claudia López Hernández e Roy Barreras Montealegre, vencedores das consultas interpartidárias realizadas no mesmo dia das eleições legislativas.

Fora desses processos internos, Sergio Fajardo e Abelardo de la Espriella também confirmaram candidatura, ampliando a competição eleitoral que analistas consideram uma das mais disputadas dos últimos anos no país.

Encerrando o discurso, Cepeda afirmou que a coalizão já se prepara para buscar a continuidade do projeto político iniciado pelo governo Petro. “Esta noite dizemos ao povo colombiano que estamos prontos para o segundo Governo Progressista”, declarou.

Nas eleições legislativas realizadas no domingo, 41.287.084 colombianos estavam aptos a votar em 125.259 seções eleitorais distribuídas em 13.746 localidades em todo o país. No pleito, foram eleitos 108 senadores e 188 deputados, totalizando 296 parlamentares que tomarão posse em 20 de julho de 2026.