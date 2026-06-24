Partido Pacto Histórico inicia nova etapa política na Colômbia

247 - O partido Pacto Histórico iniciou uma nova etapa política na Colômbia com a convocação de uma Frente Ampla, a preparação de seu primeiro congresso e a defesa de um diálogo nacional voltado a reformas sociais, garantias democráticas, soberania, paz e proteção ambiental, segundo a Prensa Latina.

De acordo com a Prensa Latina, a organização progressista divulgou um comunicado em que afirma que pretende ampliar sua articulação com forças democráticas, de esquerda, progressistas e populares, com o objetivo de fortalecer uma convergência nacional em torno de uma agenda política comum para o país.

No documento, o Pacto Histórico declarou: “com serenidade, firmeza e responsabilidade assumiremos esta tarefa com um senso de unidade com todas as forças democráticas, de esquerda, progressistas e populares do país para continuar fortalecendo esta grande convergência nacional”.

A legenda informou que pretende convocar o povo colombiano e organizações sociais, sindicais, camponesas, indígenas, afrodescendentes, ambientalistas, feministas, juvenis, culturais e acadêmicas, além de forças democráticas, progressistas e de esquerda, para construir uma grande Frente Ampla pela Vida, Democracia, Reformas Sociais, Soberania, Paz e Proteção Ambiental.

A iniciativa busca organizar uma nova fase de mobilização política e social, com assembleias, encontros territoriais e criação de comitês políticos em diferentes regiões do país. O partido também pediu que a cidadania permaneça em mobilização constante, com organização e criatividade popular.

“Vamos convocar uma Grande Convenção Nacional da Frente Ampla pela Vida, Democracia, Reformas Sociais e Proteção Ambiental, como um fórum de encontro, deliberação e construção coletiva entre as forças sociais, políticas e democráticas, para defender as liberdades democráticas, as conquistas sociais alcançadas, a justiça ambiental e para construir uma agenda comum para o futuro da Colômbia”, afirmou o Pacto Histórico.

O partido também anunciou que fará uma campanha de adesão e participação antes da realização de seu Primeiro Congresso. Segundo a organização, o objetivo é consolidar sua estrutura política, fortalecer a unidade interna e preparar democraticamente candidaturas para as eleições territoriais de 2027.

A legenda ressaltou ainda que pretende reforçar a atuação de sua bancada no Congresso, ao lado da Aliança pela Vida, para coordenar ações legislativas e de controle político em defesa das reformas sociais.

“Vamos fortalecer a organização e o funcionamento interno do grupo Pacto Histórico e Aliança pela Vida no Congresso, com o objetivo de promover ações unificadas e coordenadas que nos permitam consolidar o trabalho de controle legislativo e político a serviço das reformas sociais, em estreita relação com a mobilização cidadã, as organizações sociais e o poder popular”, enfatizou o grupo.

No comunicado, o Pacto Histórico também defendeu que nenhuma força política deve tentar impor unilateralmente um projeto nacional ou governar ignorando a presença de uma organização democrática de sua dimensão.

“A Colômbia precisa de diálogo nacional, respeito mútuo, garantias democráticas e soluções para as profundas desigualdades que afetam o nosso povo”, afirma o documento.

A organização reafirmou o convite feito anteriormente por seu candidato presidencial, Iván Cepeda, para a construção de um grande diálogo nacional. A proposta, segundo o partido, busca viabilizar um acordo democrático capaz de “construir um país para todos”.