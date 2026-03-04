Pentágono abre frente na América do Sul e faz operação contra "narcoterroristas" no Equador

247 – Os Estados Unidos e o Equador iniciaram uma operação militar conjunta contra o que o governo norte-americano classificou como “organizações terroristas” atuando no território equatoriano. A ação foi anunciada pelo Comando Sul das Forças Armadas dos EUA (Southcom), que descreveu os alvos como grupos ligados ao narcotráfico e à violência regional.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs March 4, 2026

A informação foi publicada pela Bloomberg, que destacou que a iniciativa marca uma nova frente da política de segurança do governo do presidente Donald Trump na América Latina, ampliando operações voltadas ao combate a organizações suspeitas de tráfico de drogas no continente.

Operação contra grupos classificados como “narcoterroristas”

Em comunicado divulgado na noite de terça-feira, o Comando Sul afirmou que a operação foi lançada em cooperação direta com o Equador e tem como objetivo enfrentar grupos criminosos que Washington passou a enquadrar como “narco-terroristas”.

Na nota oficial, o comando militar declarou: "Juntos, estamos tomando uma ação decisiva para confrontar narco-terroristas que há muito tempo infligem terror, violência e corrupção aos cidadãos em todo o hemisfério".

A expressão usada pelo Southcom reflete uma abordagem mais dura da política de segurança dos Estados Unidos na região, ao equiparar organizações do narcotráfico a ameaças de natureza terrorista.

Estratégia regional em expansão

A ação no Equador ocorre em meio a uma estratégia mais ampla do governo Trump para atacar redes de tráfico de drogas na América Central e do Sul. Segundo a Bloomberg, Washington já vinha conduzindo operações militares contra embarcações suspeitas nas águas do Pacífico e do Caribe próximas à América do Sul.

Essas ações incluem ataques a barcos supostamente envolvidos no transporte de drogas, ampliando o papel das forças armadas norte-americanas em operações tradicionalmente conduzidas por agências policiais e de inteligência.

Falta de detalhes sobre a operação

Apesar do anúncio oficial, ainda não foram divulgadas informações concretas sobre o escopo da operação em território equatoriano, nem sobre quais grupos específicos estariam sendo alvo da ação militar conjunta.

De acordo com a Bloomberg, tanto a Casa Branca quanto o Pentágono não responderam imediatamente aos pedidos de esclarecimento sobre a dimensão da operação, os meios empregados ou a duração prevista da iniciativa.

Implicações para a segurança regional

A operação representa um novo capítulo no envolvimento direto dos Estados Unidos em iniciativas de segurança na América do Sul, região historicamente sensível às intervenções militares externas.

Ao classificar organizações criminosas como “narcoterroristas” e realizar ações conjuntas com forças locais, Washington reforça a estratégia de tratar o narcotráfico como uma ameaça de segurança hemisférica, o que pode ampliar o papel das forças armadas em operações de combate ao crime organizado no continente.