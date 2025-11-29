Peru amplia controle migratório e militariza fronteira com o Chile

247 - O governo do Peru decretou estado de emergência em áreas estratégicas na divisa com o Chile, argumentando necessidade de ampliar o controle migratório e intensificar o combate à criminalidade na região. A.

Segundo a AFP, o decreto divulgado na sexta-feira (28) estabelece que a medida terá duração de 60 dias e valerá para os distritos de Palca, Tacna e La Yarada-Los Palos, todos na região de Tacna, ao sul do país. O governo afirma que a ação se antecipa a uma possível elevação no número de migrantes que deixam o Chile em meio ao acirramento político provocado pela disputa presidencial.

Governo adota medida por 60 dias em regiões estratégicas

O texto estabelece que a Polícia Nacional seguirá responsável pela ordem interna, com suporte das Forças Armadas nas operações de vigilância e segurança. O objetivo, segundo o governo, é enfrentar tanto o fluxo de indocumentados quanto episódios recentes de violência na região.

Militares reforçam presença no posto de Santa Rosa

O ministro do Interior, Vicente Tiburcio, viajou a Tacna para acompanhar de perto a implementação do decreto. Em entrevista à rádio RPP, declarou que “o estado de emergência vigorará por 60 dias” a partir de 29 de novembro. Ele informou ainda que cerca de 50 militares serão enviados imediatamente ao posto de Santa Rosa e outros 50 chegarão nos primeiros dias de dezembro para fortalecer o efetivo no local.

Fluxo migratório pressiona divisa e gera aglomerações

As imagens veiculadas pela rádio Tacna mostram famílias com crianças tentando chegar ao posto fronteiriço peruano, evidenciando o aumento da pressão humanitária na região. Autoridades chilenas também confirmaram o movimento. O ministro de Segurança, Luis Cordero, afirmou que “ocorreu uma concentração de pessoas migrantes que desejam abandonar o país e tiveram dificuldades em sua entrada no Peru”, sem detalhar a quantidade.

Tensão política no Chile intensifica movimento de saída

O cenário é influenciado diretamente pela disputa eleitoral chilena. O candidato de extrema direita José Antonio Kast, favorito no segundo turno contra Jeannette Jara, promete expulsar os 330 mil imigrantes indocumentados, muitos deles venezuelanos, associando sua presença ao aumento da insegurança no país. A retórica endurecida ampliou a preocupação das autoridades peruanas com uma possível onda migratória.