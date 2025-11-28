TV 247 logo
      HOME > América Latina

      No Chile, ultradireitista Kast abre mais de 20 pontos sobre Jara, diz pesquisa

      Segundo turno das eleições presidenciais chilenas está marcado para 14 de dezembro

      José Antonio Kast, candidato de extrema direita nas eleições do Chile - 27/11/2025 (Foto: REUTERS/Pablo Sanhueza)

      247 - Jeanette Jara, do Partido Comunista, e José Antonio Kast, do ultradireitista Partido Republicano, disputarão em 14 de dezembro a presidência do Chile. Até o momento, as pesquisas vêm mostrando uma vantagem para Kast, o que foi confirmado em novo levantamento AtlasIntel ESP, divulgado nesta sexta-feira (28). 

      Segundo a AtlasIntel ESP, Kast passou a concentrar 56,9% das intenções de voto. Por sua vez, Jara alcançou 35%, patamar próximo de seus índices mais baixos desde que oficializou a candidatura após as primárias. Considerando apenas os votos válidos, Kast aparece com 61,9%, enquanto Jara soma 38,1%.

      Após o primeiro turno, registrou-se uma mudança expressiva no cenário eleitoral, avaliou o instituto.

