No Chile, ultradireitista Kast abre mais de 20 pontos sobre Jara, diz pesquisa

247 - Jeanette Jara, do Partido Comunista, e José Antonio Kast, do ultradireitista Partido Republicano, disputarão em 14 de dezembro a presidência do Chile. Até o momento, as pesquisas vêm mostrando uma vantagem para Kast, o que foi confirmado em novo levantamento AtlasIntel ESP, divulgado nesta sexta-feira (28).

Segundo a AtlasIntel ESP, Kast passou a concentrar 56,9% das intenções de voto. Por sua vez, Jara alcançou 35%, patamar próximo de seus índices mais baixos desde que oficializou a candidatura após as primárias. Considerando apenas os votos válidos, Kast aparece com 61,9%, enquanto Jara soma 38,1%.

Após o primeiro turno, registrou-se uma mudança expressiva no cenário eleitoral, avaliou o instituto.