New York Times aponta Kast como candidato “ao estilo Trump” no segundo turno chileno

247 – O jornal norte-americano The New York Times publicou uma análise sobre o avanço do conservador José Antonio Kast ao segundo turno das eleições presidenciais no Chile, descrevendo-o como um “candidato ao estilo Trump”. A reportagem foi originalmente repercutida pelo diário La Tercera, que destacou os principais trechos do texto publicado pelo veículo dos Estados Unidos.

Segundo La Tercera, o NYT apresentou Kast como “o principal concorrente conservador nas eleições presidenciais do Chile e um candidato que tomou emprestado livremente o manual do presidente Donald Trump”. O jornal acrescentou que o postulante do Partido Republicano obteve o segundo lugar na votação de domingo e enfrentará Jeannette Jara, do Partido Comunista, no segundo turno do próximo mês.

Direita avança na América Latina, aponta jornal norte-americano

Ainda de acordo com o NYT, “se as pesquisas estiverem corretas, o Chile se juntará a uma série de países latino-americanos, entre eles Argentina e Bolívia, que se deslocaram para a direita nos últimos anos”. A análise reforça a aproximação entre o discurso de Kast e tendências conservadoras da região.

O jornal traçou paralelos entre o candidato chileno e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que elementos do estilo político do líder norte-americano influenciam diretamente a campanha de Kast.

Proposta de “escudo fronteiriço” e símbolos do trumpismo

A reportagem destacou a proposta de Kast de instalar um amplo sistema de barreiras e vigilância no norte do Chile, descrito como um “escudo fronteiriço”. O plano inclui câmeras de segurança, valas e muros ao longo de milhares de quilômetros de deserto para impedir a entrada de migrantes.

O NYT também observou a presença de símbolos associados ao trumpismo. Em um comício recente realizado em uma casa de shows em Santiago, parte do público usava bonés MAGA (Make America Great Again), slogan adotado por Donald Trump em suas campanhas.

Durante o evento, um apoiador identificado como Maximiliano Sánchez, de 24 anos, afirmou: “Kast existe graças a Trump. Foi ele quem iniciou este movimento, esta ideologia”. A declaração, reproduzida por La Tercera, reforça a percepção de que parte da base conservadora chilena vê Kast como continuidade do modelo político de Trump.

Disputa polarizada no Chile

A eleição coloca em confronto direto dois projetos opostos: de um lado, Kast, que representa a direita radical e defende políticas migratórias rigorosas; de outro, Jeannette Jara, candidata do Partido Comunista e ex-ministra do governo do presidente Gabriel Boric.

A análise do NYT, divulgada por La Tercera, mostra como a disputa chilena ganhou destaque internacional, especialmente pela ascensão de movimentos conservadores alinhados ao estilo político de Donald Trump.