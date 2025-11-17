TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Jeannette Jara endurece discurso após avançar ao segundo turno e desafia José Antonio Kast

      Candidata da Unidade por Chile ressalta conquistas sociais, promete buscar novos eleitores e rebate posicionamentos de Kast sobre segurança

      Jeannette Jara (Foto: Reuters)

      247 – A candidata da Unidade por Chile, Jeannette Jara, celebrou neste domingo sua ida ao segundo turno da eleição presidencial chilena e enviou um recado direto tanto a seus apoiadores quanto aos eleitores que não escolheram nem ela nem José Antonio Kast. As declarações foram divulgadas originalmente pelo jornal La Tercera.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Logo no início de sua fala, Jara agradeceu a votação recebida e afirmou que pretende ampliar o diálogo com setores que não a apoiaram no primeiro turno. “A partir de amanhã, vamos sair para conversar com vocês e escutá-los atentamente”, disse a candidata, ao destacar que sua campanha busca construir maiorias com participação popular.

      Conquistas sociais e reformas trabalhistas

      Durante seu discurso, Jara relembrou medidas aprovadas enquanto comandou o Ministério do Trabalho. A candidata destacou o aumento do salário mínimo, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e a reforma previdenciária, que segue em tramitação no Congresso chileno.

      Segundo ela, essas políticas demonstram que é possível melhorar as condições de vida da população com responsabilidade e compromisso social.

      Resposta dura a Kast e debate sobre transparência

      Em tom mais firme, Jara também respondeu às posições de seu adversário. Ao criticar a defesa de vidro à prova de balas feita por Kast e sua oposição à abertura do sigilo bancário, a candidata lançou um ataque direto. “Quem não deve, não teme”, afirmou, numa resposta às propostas do rival.

      A declaração reforça a linha adotada pela campanha neste segundo turno: contrastar políticas sociais com medidas conservadoras defendidas por Kast.

      Disputa polarizada no Chile

      A ida de Jara ao segundo turno contra Kast confirma o cenário de polarização que marca a eleição chilena. De um lado, um projeto que enfatiza direitos trabalhistas e reformas sociais; de outro, uma agenda baseada em segurança e restrições institucionais.

      A capacidade de conquistar eleitores indecisos ou aqueles que optaram por outras candidaturas no primeiro turno será determinante para definir o rumo do Chile em 2025.

      Artigos Relacionados

      Tags