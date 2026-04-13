Peru prorroga votação após falhas logísticas em Lima e no exterior

247 - A votação presidencial no Peru teve o prazo ampliado em algumas seções eleitorais após falhas logísticas registradas principalmente na capital, Lima, e em locais de votação no exterior. A medida busca assegurar que todos os eleitores afetados consigam exercer o direito ao voto dentro do novo horário estabelecido, sem prejuízo à apuração que já está em curso.

Segundo informações divulgadas pelo portal UOL, autoridades eleitorais reconheceram dificuldades operacionais que impactaram diretamente o funcionamento de diversas seções. O Gabinete Nacional de Processos Eleitorais admitiu problemas em 211 locais de votação em Lima, que concentram mais de 63 mil eleitores.

Diante do cenário, o órgão responsável solicitou apoio ao governo peruano para garantir a estrutura necessária à continuidade do processo eleitoral. O pedido foi encaminhado ao Conselho de Ministros, com a solicitação de providenciar instalações adequadas para que a votação ocorra dentro do novo prazo estabelecido.

Em resposta, o conselho determinou que a prorrogação fosse implementada integralmente. De acordo com comunicado oficial, a ordem ao Gabinete Nacional de Processos Eleitorais é cumprir a extensão do horário “na íntegra e sob responsabilidade”, assegurando o pleno funcionamento das seções afetadas.

Apesar da ampliação do tempo de votação em pontos específicos, a contagem dos votos já registrados segue normalmente. As autoridades reforçaram que a prorrogação não interfere no andamento da apuração, que continua em paralelo ao processo de votação nas áreas impactadas.

A medida visa garantir a integridade do processo eleitoral e assegurar que os atrasos logísticos não prejudiquem a participação dos eleitores nas regiões afetadas.