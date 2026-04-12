Keiko Fujimori lidera eleição presidencial no Peru, aponta boca de urna

LIMA, 12 de abril (Reuters) - A candidata de direita Keiko Fujimori lidera a votação presidencial no Peru com 16,6%, segundo uma pesquisa de boca de urna preliminar do Ipsos Peru divulgada neste domingo.

O candidato de esquerda Roberto Sanchez ficou para trás com 12,1%, e um terceiro candidato, o centro-esquerdista Ricardo Belmont, obteve 11,8% dos votos.

Caso nenhum candidato ultrapasse o limite de 50% necessário para vencer em primeiro turno, os dois candidatos mais votados avançarão para um segundo turno, agendado para 7 de junho.

Reportagem de Lucinda Elliot e Marco Aquino; Texto de Cassandra Garrison; Edição de Christopher Cushing