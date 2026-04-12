Keiko Fujimori lidera eleição presidencial no Peru, aponta boca de urna
Levantamento indica vantagem da candidata, enquanto disputa por vaga no segundo turno segue indefinida entre concorrentes
LIMA, 12 de abril (Reuters) - A candidata de direita Keiko Fujimori lidera a votação presidencial no Peru com 16,6%, segundo uma pesquisa de boca de urna preliminar do Ipsos Peru divulgada neste domingo.
O candidato de esquerda Roberto Sanchez ficou para trás com 12,1%, e um terceiro candidato, o centro-esquerdista Ricardo Belmont, obteve 11,8% dos votos.
Caso nenhum candidato ultrapasse o limite de 50% necessário para vencer em primeiro turno, os dois candidatos mais votados avançarão para um segundo turno, agendado para 7 de junho.
Reportagem de Lucinda Elliot e Marco Aquino; Texto de Cassandra Garrison; Edição de Christopher Cushing