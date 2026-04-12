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      Keiko Fujimori lidera eleição presidencial no Peru, aponta boca de urna

      Levantamento indica vantagem da candidata, enquanto disputa por vaga no segundo turno segue indefinida entre concorrentes

      A candidata à presidência do Peru, Keiko Fujimori, acena enquanto vota em uma seção eleitoral durante as eleições gerais, em Lima, Peru, em 12 de abril de 2026 (Foto: Wilfredo Fernandez/Fuerza Popular)

      LIMA, 12 de abril (Reuters) - A candidata de direita Keiko Fujimori lidera a votação presidencial no Peru com 16,6%, segundo uma pesquisa de boca de urna preliminar do Ipsos Peru divulgada neste domingo.

      O candidato de esquerda Roberto Sanchez ficou para trás com 12,1%, e um terceiro candidato, o centro-esquerdista Ricardo Belmont, obteve 11,8% dos votos.

      Caso nenhum candidato ultrapasse o limite de 50% necessário para vencer em primeiro turno, os dois candidatos mais votados avançarão para um segundo turno, agendado para 7 de junho.

      Reportagem de Lucinda Elliot e Marco Aquino; Texto de Cassandra Garrison; Edição de Christopher Cushing

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