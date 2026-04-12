Saiba quem é Péter Magyar, o vencedor das eleições na Hungria

247 - Péter Magyar venceu as eleições realizadas no domingo (12) na Hungria e será o novo primeiro-ministro do país. Advogado de 45 anos, ele derrotou Viktor Orbán, que estava no poder havia 16 anos, em uma votação marcada por comparecimento recorde.

Orbán reconheceu a derrota após a apuração dos votos, abrindo caminho para a transição de governo. A vitória de Magyar encerra um ciclo político que consolidou o modelo conhecido como “democracia iliberal” no país.

Magyar foi aliado de Orbán e integrou estruturas do governo antes de se tornar um dos principais críticos do sistema. Em entrevista à AFP, afirmou que era considerado um “eterno opositor” dentro do partido governista.

Sua projeção nacional ocorreu a partir de 2024, após um escândalo envolvendo o perdão em um caso de abuso infantil. O episódio levou à renúncia da então presidente Katalin Novak e da ex-ministra da Justiça Judit Varga, que foi casada com Magyar até 2023. Após o caso, ele deixou cargos públicos e passou a denunciar corrupção no governo.

Nos dois anos seguintes, percorreu o país em campanha, defendendo mudanças estruturais. Prometeu desmontar o sistema político atual “tijolo por tijolo”, além de melhorar serviços públicos e combater a corrupção.

Especialistas apontam que sua passagem pelo governo contribuiu para sua credibilidade. O analista Andrzej Sadecki, em entrevista para a AFP, afirmou: “Soa mais convincente para alguns ex-eleitores do Fidesz quando afirma que o sistema está podre por dentro. De certa forma, Magyar é como Orbán há 20 anos, sem toda a bagagem, a corrupção e os erros no poder”.

Magyar nasceu em uma família conservadora e teve contato com a política desde jovem. Atuou como diplomata junto à União Europeia e ocupou cargos em órgãos públicos durante o governo Orbán.

Ele assumiu a liderança do partido TISZA e ganhou visibilidade ao obter o segundo lugar nas eleições europeias de 2024. Durante sua campanha, disse ter enfrentado um “tsunami de ódio e mentiras”, negando acusações feitas contra ele.

No campo internacional, afirmou que pretende aproximar a Hungria da União Europeia e da Otan, além de adotar uma postura crítica em relação à Rússia. Ao mesmo tempo, mantém posição contrária ao envio de armas à Ucrânia e à integração acelerada do país ao bloco europeu.

Na política interna, defende o endurecimento das regras migratórias e o fim do programa de trabalhadores convidados. Em relação aos direitos da população LGBTQIA+, declarou apoio à igualdade perante a lei.

A vitória de Péter Magyar marca a mudança de liderança na Hungria após mais de uma década sob o comando de Viktor Orbán.