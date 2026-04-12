“Que a derrota histórica de Orbán sirva de recado ao Brasil”, diz Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou neste domingo (12) que a derrota do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, deve servir de referência para o cenário político brasileiro. A declaração foi feita após a confirmação do resultado das eleições parlamentares no país europeu.

Em publicação nas redes sociais, Lindbergh comentou diretamente o desfecho do pleito. “Hoje a Hungria escreveu uma página histórica. Com participação recorde, o povo derrotou Viktor Orbán e impôs uma derrota devastadora à extrema-direita, encerrando um ciclo de 16 anos de autoritarismo, obscurantismo e ataque à democracia”, afirmou.

Hoje a Hungria escreveu uma página histórica. Com participação recorde, o povo derrotou Viktor Orbán e impôs uma derrota devastadora à extrema-direita, encerrando um ciclo de 16 anos de autoritarismo, obscurantismo e ataque à democracia. As apurações iniciais apontaram ampla… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) April 12, 2026

O parlamentar também avaliou o significado do resultado. “O mundo se torna mais feliz quando a extrema-direita perde. A vitória na Hungria mostra que nenhum projeto de ódio é invencível, nenhum autoritarismo é eterno e nenhum governo fundado no medo consegue calar para sempre a vontade popular. A democracia reage, o povo se levanta e a esperança vence”, disse.

Na mesma publicação, ele relacionou o episódio ao Brasil. “Que a derrota histórica de Orbán sirva de recado para o Brasil: em outubro, vamos derrotar a extrema-direita aqui também. Com voto, com povo e com coragem, vamos vencer o ódio, defender a democracia e enterrar o bolsonarismo”, declarou.

A eleição parlamentar na Hungria ocorreu neste domingo (12). Com 45,7% dos votos apurados, o Conselho Nacional Eleitoral projetou vitória da oposição liderada pelo partido Tisza, de centro-direita, com 135 das 199 cadeiras do Parlamento. O resultado garante maioria de dois terços. Após a apuração inicial, Viktor Orbán reconheceu a derrota e cumprimentou o vencedor, encerrando um período de 16 anos no poder.