Oposição húngara Tisza pode vencer as eleições, dizem pesquisas

Por Gergely Szakacs e Anita Komuves

BUDAPESTE, 12 Abr (Reuters) - O partido oposicionista Tisza, da Hungria, pode vencer as eleições nacionais deste domingo, mostraram duas pesquisas, o que representaria uma derrota histórica para o veterano primeiro-ministro Viktor Orbán, um nacionalista aliado da Rússia que também tem o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As duas sondagens, as últimas realizadas antes do início da votação e publicadas após o fechamento das seções eleitorais neste domingo, mostram que o novo partido de centro-direita Tisza, de Peter Magyar, com 55% a 57% de apoio, à frente do partido nacionalista Fidesz, de Orban.

Algumas dessas pesquisas de última hora realizadas antes de uma eleição, mas publicadas somente após o término da votação, já mostraram-se precisas no passado. Não há pesquisas de boca-de-urna para a eleição deste domingo.

Se os resultados oficiais confirmarem esse resultado no final deste domingo, isso marcará o fim do governo de 16 anos de Orbán e também -- muito provavelmente -- do papel antagonista da Hungria dentro da União Europeia, abrindo caminho para um empréstimo de 90 bilhões de euros (US$105 bilhões) da UE para a Ucrânia devastada pela guerra, que o veterano premiê havia bloqueado.

Isso privaria o presidente russo, Vladimir Putin, de seu principal aliado na UE e enviaria ondas de choque pelos círculos de direita em todo o Ocidente, incluindo a Casa Branca de Trump.

(Reportagem adicional de Krisztina Than, Anita Komuves, Lili Bayer, Thomas Holdstock, Judith Langowski)