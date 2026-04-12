Derrota da extrema-direita: Orbán perde eleição na Hungria

247 - O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconheceu neste domingo (12) a derrota nas eleições parlamentares do país e admitiu que o resultado do pleito foi desfavorável ao seu governo, após projeções indicarem ampla vitória da oposição liderada pelo partido Tisza. O premiê declarou que o desfecho é inequívoco e já cumprimentou o vencedor.

Com 45,7% dos votos apurados, o Conselho Nacional Eleitoral projetou que o partido Tisza, de centro-direita, deverá conquistar 135 das 199 cadeiras do Parlamento, garantindo uma maioria de dois terços — número suficiente para promover alterações na Constituição.

Em discurso a apoiadores, Orbán reconheceu a derrota de forma direta. “O resultado é claro”, afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que já havia entrado em contato com o líder adversário para parabenizá-lo. Ele também descreveu o cenário como difícil. “O resultado é doloroso”, disse, ao mesmo tempo em que assegurou que continuará atuando na vida pública, agora na oposição.

O líder do partido Tisza, Peter Magyar, confirmou ter recebido uma ligação de Orbán reconhecendo o resultado. Em publicação nas redes sociais, ele agradeceu o apoio popular. “Obrigada, Hungria”, escreveu em sua conta no Facebook, celebrando a vitória parcial apontada pelas projeções oficiais.