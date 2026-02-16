Petro convoca mobilização na Colômbia para defender aumento do salário mínimo

247 - O presidente colombiano, Gustavo Petro, convocou setores sociais do país para uma mobilização nacional marcada para quinta-feira (19), com o objetivo de defender o decreto que estabelece o aumento do salário mínimo vital na Colômbia. O chamado ocorre após o Conselho de Estado suspender a aplicação dos decretos que garantiam o reajuste de 23,7% anunciado pelo governo.

A informação foi divulgada pela Telesur, que relata que Petro fez o anúncio em um discurso transmitido em rede nacional no domingo (16), ao comentar a decisão judicial que interrompeu temporariamente a implementação da medida enquanto o tribunal aguarda uma deliberação definitiva.

Durante o pronunciamento, Petro afirmou que irá publicar um novo decreto provisório para manter o aumento, enquanto aguarda o julgamento final do Conselho de Estado. Segundo ele, a medida busca assegurar o chamado “salário vital”, conceito que, de acordo com o presidente, deve atender às necessidades básicas das famílias trabalhadoras.

O presidente também informou que solicitará um esclarecimento ao magistrado Juan Camilo Morales, integrante da Segunda Seção do Conselho de Estado e relator da decisão que suspendeu a vigência dos decretos 1469 e 1470, assinados em 29 de dezembro de 2025. Esses decretos garantiam o reajuste salarial para aproximadamente 2,4 milhões de trabalhadores.

Petro criticou os fundamentos apresentados na suspensão, afirmando que a justificativa não considera a “natureza predominante” que, segundo o Tribunal Constitucional, o salário mínimo deve ter no país. No discurso, ele reforçou que o aumento real de 23% tem como objetivo cobrir necessidades essenciais da população assalariada.

Ao justificar a política salarial, o presidente destacou que o reajuste está alinhado com a decisão C-815 do Tribunal Constitucional e com os artigos 25 e 53 da Constituição colombiana, que tratam de direitos trabalhistas e garantias fundamentais.

Ainda no pronunciamento, Petro anunciou que será realizada uma reunião da Comissão de Concertação no dia seguinte, composta por sindicatos e representantes do setor empresarial, com o objetivo de retomar negociações interrompidas anteriormente.

“Yo le he solicitado públicamente al movimiento sindical y al empresariado de Colombia que se aproveche esa reunión de concertación porque quiero abrir el diálogo, que se cerró antes, por la realización de un Pacto por la Vida”, declarou Petro.

Segundo o presidente, o novo decreto manterá o salário vital, mas contará com análises adicionais para sustentar juridicamente o reajuste e atender às exigências do Conselho de Estado, considerado o mais alto tribunal colombiano em matéria contencioso-administrativa.

Ao final do discurso, Petro reforçou o chamado para a mobilização nacional e afirmou que seguirá acompanhando os desdobramentos do caso.

“Mañana estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos. Pediremos una aclaración y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente, para defender el salario vital”, afirmou.

O aumento do salário mínimo colombiano, fixado em 23,7%, foi estabelecido por decreto promulgado por Petro no fim de 2025, mas acabou temporariamente suspenso pela decisão judicial, abrindo um novo capítulo de tensão entre o governo e o Conselho de Estado em torno das políticas econômicas e sociais do atual governo.