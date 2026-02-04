Trump e Petro protagonizam encontro amistoso na Casa Branca após meses de tensões

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se reuniram nesta terça-feira (3), na Casa Branca para um encontro que durou cerca de duas horas e marcou uma mudança de tom nas relações bilaterais entre os dois países, após meses de tensões e acusações mútuas, segundo reportagem da Associated Press e outras agências internacionais. .

Trump qualificou a reunião como “buito boa”, destacando que apesar de divergências anteriores, os dois líderes conseguiram estabelecer um diálogo mais positivo. Na mesma linha, Petro afirmou que a conversa foi pautada por uma “visão positiva e otimista”, ressaltando que temas como liberdade e cooperação estiveram no centro do debate.

Além de comentar o teor das conversas, Trump afirmou à imprensa, já após a reunião, que ele e Petro “não eram exatamente os melhores amigos”, mas que não se sentiu insultado pelas críticas porque não conhecia pessoalmente o presidente colombiano antes desse encontro.

Petro, por sua vez, destacou o caráter construtivo da reunião e disse que a pauta conjunta inclui cooperação no combate ao tráfico de drogas, um tema sensível para ambos os governos, além de questões regionais como comércio, segurança e a situação na Venezuela.

Embora o encontro tenha sido visto como positivo por analistas, nenhum acordo concreto foi anunciado imediatamente após as conversas. Diplomatas e governantes de ambos os países afirmaram que o diálogo deve continuar nas próximas semanas, com foco em avançar em iniciativas conjuntas e reduzir desentendimentos históricos.