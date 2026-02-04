Colômbia exclui Iván Cepeda de consulta e muda disputa presidencial

247 - A autoridade eleitoral da Colômbia decidiu retirar o senador Iván Cepeda da consulta presidencial marcada para março, alterando o tabuleiro político às vésperas das eleições gerais de maio. A medida atinge diretamente a coalizão de esquerda que o tinha como favorito e obriga o bloco a redefinir sua estratégia em um cenário já marcado por disputas internas.

A decisão foi anunciada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) em audiência pública realizada na quarta-feira (4). Segundo o órgão, Cepeda está impedido de participar da consulta porque já havia concorrido em uma votação interpartidária em outubro, o que o tornaria inelegível para a nova etapa do processo.

Embora continue apto a disputar a Presidência da República, Iván Cepeda não poderá representar a ampla aliança de forças de esquerda que realizará a consulta. Com isso, os partidos do campo progressista terão de escolher um nome entre um grupo mais restrito, que inclui o ex-senador Roy Barreras e o ex-ministro do Interior Juan Fernando Cristo. Ambos aparecem com desempenho inferior ao de Cepeda nas pesquisas de intenção de voto.

Aliado do presidente Gustavo Petro, Cepeda vinha concentrando o apoio da maioria dos partidos governistas. Petro, por sua vez, não pode concorrer à reeleição. A consulta está prevista para o dia 8 de março, data em que os colombianos também irão às urnas para renovar o Congresso.

Levantamentos recentes indicavam Cepeda na liderança da corrida presidencial, seguido pelo advogado conservador Abelardo de la Espriella. A exclusão do senador, no entanto, abre espaço para uma reconfiguração do campo progressista e pode alterar o equilíbrio da disputa já no primeiro turno.

O impacto da decisão também foi sentido no mercado financeiro. Após o anúncio, os títulos colombianos denominados em dólar ampliaram seus ganhos e passaram a figurar entre os ativos de melhor desempenho nos mercados emergentes. Os papéis com vencimento em 2049 registraram alta de 0,7 centavo de dólar.

Para o economista Alejandro Arreaza, do Barclays, o cenário se torna mais complexo para a esquerda. “Isso significa que a esquerda provavelmente chegaria dividida com dois candidatos ao primeiro turno”, afirmou. “Além disso, o vencedor de outra consulta de centro-esquerda também poderia tirar votos de Cepeda. Nesse cenário, a candidatura de Cepeda poderia se enfraquecer”.