Petro propõe reunião para combater tráfico ilegal no Pacífico

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reforçou neste domingo (16) a necessidade de uma ação conjunta entre países do Pacífico para enfrentar o avanço do tráfico de drogas, armas e contrabando na região. A declaração foi publicada em sua conta no X, onde o mandatário destacou que a iniciativa deve envolver diversas nações e priorizar soluções multilaterais.

O presidente colombiano recordou que a sugestão original incluía Estados Unidos, China, México e Colômbia, reunidos em Pearl Harbor. Agora, segundo ele, a discussão deve abraçar também Equador, Chile e Austrália, ampliando o espectro de cooperação para a construção de um acordo regional que assegure “um Pacífico livre de ilegalidades”.

“O tráfico de precursores de fentanil, de cocaína, contrabando e armas deve ser analisado e tratado conjuntamente. As imposições aqui só servem às máfias”, afirmou Petro, defendendo soluções coordenadas entre países que compartilham desafios comuns na costa do Pacífico.

O chefe de Estado também criticou a postura de pressão adotada pelos Estados Unidos sobre nações latino-americanas, classificando tais ações como autoritárias e contraproducentes. “Ameaçar o Caribe, o México e a Colômbia, além de despótico, não serve para nada”, declarou. Em outro trecho, alertou para o risco de que medidas equivocadas acabem fortalecendo estruturas criminosas: “Que o US Homeland Security não termine ajudando as máfias”.