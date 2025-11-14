Petro afirma que Trump é “um bárbaro” que quer assustar a América Latina

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou como “bárbaro” o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar ataques marítimos contra pequenas embarcações no mar do Caribe e no oceano Pacífico, sob o suposto pretexto de combater o narcotráfico. A reportagem é do canal RT:

Em entrevista à NBC News, Petro condenou os bombardeios que deixaram dezenas de mortos, sem que as vítimas tivessem qualquer direito de defesa. Na visão do mandatário colombiano, Trump “é um bárbaro” que tenta intimidar a América Latina por meio de ataques armados marítimos considerados ilegais.

Por isso, defendeu a decisão recente de seu governo de deixar de compartilhar informações estratégicas de segurança com os EUA, já que, de outra forma, estaria colaborando com “um crime de lesa-humanidade”.

Petro também comentou o aumento das hostilidades de Trump contra seu país. Além de acusá-lo, sem provas, de ser “narcotraficante”, o governo dos EUA reduziu a ajuda que tradicionalmente prestava à Colômbia.

“Não é para matar”

Embora Petro reconheça que a inteligência é uma ferramenta essencial no combate ao crime organizado, ele ressaltou que “não é para matar”, como vêm fazendo os EUA ao atacar tripulações civis de lanchas acusadas, sem evidências, de transportar drogas.

Ele destacou que essas pessoas foram assassinadas sem qualquer devido processo ou “trato civilizatório”, quando deveriam ser capturadas, investigadas e julgadas para determinar suas responsabilidades, caso estivessem envolvidas em crimes.

Petro argumentou que, mesmo que fosse verdade que as lanchas transportavam drogas, as vítimas seriam “pobres barqueiros” contratados por chefes do narcotráfico — líderes que permanecem intocáveis justamente porque nunca viajam nessas embarcações.

Sobre as acusações pessoais feitas por Trump, Petro lembrou que, durante seu governo, a Colômbia apreendeu mais cocaína do que em qualquer outro período “na história mundial”, razão pela qual considera absurda qualquer tentativa de vinculá-lo ao narcotráfico.

Para ele, os ataques indiscriminados de Trump ao seu governo mostram que o presidente dos EUA “está perdido” em relação ao que pensa sobre a Colômbia.

Agressões dos EUA

Desde agosto, os EUA mobilizaram navios de guerra, um submarino, aviões de combate e tropas diante da costa venezuelana, alegando combater o narcotráfico. Desde então, realizaram pelo menos 20 bombardeios contra supostas “narcolanchas” no Caribe e no Pacífico.

Ao mesmo tempo, Washington acusou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sem provas, de liderar um suposto cartel de drogas. Nesse contexto, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, dobrou a recompensa por informações que levem à sua captura.

Em meados de outubro, Trump admitiu ter autorizado a CIA a realizar operações encobertas na Venezuela. Em resposta, Maduro questionou: “Alguém pode acreditar que a CIA não opera na Venezuela há 60 anos? Alguém pode acreditar que a CIA não conspira há 26 anos contra o comandante [Hugo] Chávez e contra mim?”.

A Casa Branca anunciou também a “Operação Lança do Sul” no hemisfério ocidental.

As ações e pressões de Washington foram classificadas por Caracas como agressões, questionando a real motivação dessas operações.

Essa mesma crítica foi reforçada pelo representante permanente da Rússia na ONU, Vasili Nebenzia, que afirmou no Conselho de Segurança que as ações dos EUA no Caribe não são exercícios militares comuns, mas uma “campanha descarada de pressão política, militar e psicológica contra o governo de um Estado independente”.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou os bombardeios dos EUA contra pequenas embarcações, que deixaram mais de 60 mortos.

Os ataques contra lanchas de pequeno porte também foram repudiados pelos governos de Colômbia, México e Brasil, além de especialistas das Nações Unidas, que classificaram as ações como “execuções sumárias” em violação do direito internacional.