Departamento da Guerra dos EUA anuncia "operação para remover narcoterroristas" da América Latina

247 - O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, informou nesta quinta-feira (13), pela rede social X, que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, está lançando a operação “Lança do Sul” para eliminar “narcoterroristas” do Hemisfério Ocidental em resposta à diretriz do chefe da Casa Branca.

“Hoje, estou anunciando a Operação SOUTHERN SPEAR. Liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e pelo Comando Sul, essa missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas de nosso hemisfério e protege nosso país das drogas que estão matando nosso povo. O Hemisfério Ocidental é a vizinhança da América – e nós iremos protegê-la”, declarou Hegseth nesta quinta-feira.

Neste segundo semestre, o governo Trump determinou o deslocamento de militares para o Caribe e para o Oceano Pacífico, em regiões próximas da América do Sul. Sem provas, a gestão do presidente norte-americano faz acusações de narcoterrorismo.

Nesta quinta, o Exército dos Estados Unidos realizou um novo ataque contra uma embarcação no mar do Caribe, resultando na morte de pelo menos seis pessoas. O total de barcos atingidos pelos EUA no Caribe e no Pacífico chega a 20, elevando para 80 o número de mortos registrados nessas investidas.

No segundo semestre, o governo Trump informou que enviaria tropas para atuar na região do Caribe, em área próxima à Venezuela, sob a justificativa de combater o narcoterrorismo. Também foi anunciada uma recompensa de até US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 270 milhões) por informações que levassem à prisão ou condenação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Os Estados Unidos têm adotado medidas semelhantes em relação à Colômbia. Em outubro, Trump declarou a suspensão de todos os repasses ao país e passou a fazer acusações de narcotráfico sem apresentar provas. O presidente colombiano, Gustavo Petro, tem criticado publicamente essas ações e defende a abertura de processos criminais contra o chefe da Casa Branca.