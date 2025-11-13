Marco Rubio sobe o tom e chama governo Maduro de "regime narcoterrorista"

247 - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, atacou o governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, qualificando a administração como "narcoterrorista", ao disparar acusações sem provas, informou o canal RT nesta quinta-feira (13).

Rubio resolveu chamar o governo venezuelano de "regime narcoterrorista acusado de narcoterrorismo no Distrito Sul dos Estados Unidos". As declarações foram feitas à imprensa no Canadá, e surgem em um contexto de ameaça de invasão da Venezuela por Washington.

Enquanto isso, Caracas mobiliza suas forças armadas e as milícias populares boliviarianas para defender a nação do possível ataque terrestre.