      Marco Rubio sobe o tom e chama governo Maduro de "regime narcoterrorista"

      Secretário de Estados dos EUA dispara acusações sem provas contra a Venezuela

      O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Israel - 24/10/2025 (Foto: FADEL SENNA/Pool via REUTERS)

      247 - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, atacou o governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, qualificando a administração como "narcoterrorista", ao disparar acusações sem provas, informou o canal RT nesta quinta-feira (13). 

      Rubio resolveu chamar o governo venezuelano de "regime narcoterrorista acusado de narcoterrorismo no Distrito Sul dos Estados Unidos". As declarações foram feitas à imprensa no Canadá, e surgem em um contexto de ameaça de invasão da Venezuela por Washington. 

      Enquanto isso, Caracas mobiliza suas forças armadas e as milícias populares boliviarianas para defender a nação do possível ataque terrestre. 

