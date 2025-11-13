Maduro cita João Goulart e denuncia campanha dos EUA para “justificar qualquer coisa” contra a Venezuela e a América Latina

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, e sua Agência Central de Inteligência estão promovendo “uma campanha” de descrédito contra Caracas para “justificar qualquer coisa”, buscando atingir a nação bolivariana, informou o canal RT nesta quinta-feira (13).

A Venezuela vem sendo agredida por Washington por meio de um deslocamento militar mantido há 14 semanas em águas do mar do Caribe sob o pretexto de combater o narcotráfico, detalhou Maduro.

“É uma campanha que muitas pessoas no mundo já denunciaram. É a campanha de tentar manchar a Venezuela, a nossa revolução. Primeiro, manchar o [ex-presidente Hugo] Chávez, depois manchar Maduro. E então, com essa campanha, justificar qualquer coisa contra o nosso país. É assim que fazem o imperialismo e a CIA”, disse Maduro em uma jornada de trabalho.

“Já fizeram isso muitas vezes”, acrescentou, antes de mencionar algumas das operações de mudança de regime que Washington realizou em conjunto com a CIA na América Latina e no Caribe ao longo dos últimos 70 anos.

Nesse sentido, evocou os golpes contra o brasileiro João Goulart (1964) e o chileno Salvador Allende (1973), o guatemalteco Jacobo Árbenz (1954), o dominicano Juan Bosch (1963), além da guerra de contrainsurgência lançada para retirar os sandinistas do poder na Nicarágua durante a década de 1980, de acordo com a reportagem do RT.