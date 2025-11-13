Lavrov critica ataques dos EUA e diz que Washington age como “país fora da lei”

247 – O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, condenou duramente os bombardeios dos Estados Unidos contra embarcações no Caribe, denunciando que Washington age como um “país fora da lei”. As declarações foram dadas nesta terça-feira (11) e divulgadas originalmente pelo RT Brasil.

Segundo Lavrov, os ataques — realizados sob o pretexto de combater o narcotráfico — revelam uma postura incompatível com o direito internacional. “Assim agem, em geral, os países fora da lei, aqueles que se consideram acima da lei”, afirmou o chanceler russo, acrescentando que Moscou considera “inaceitáveis” as ações de Washington, que “sem julgamento ou processo” intercepta embarcações alegando transporte de drogas.

O diplomata também criticou diretamente a política adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Venezuela. “A linha que a administração Trump escolheu em relação à Venezuela não levará a nada de bom. Não melhorará a imagem de Washington perante a comunidade internacional”, disse Lavrov.

Escalada militar dos EUA e acusações sem provas

As tensões se intensificaram desde agosto, quando os Estados Unidos enviaram navios de guerra, um submarino, caças e tropas para a costa da Venezuela sob a justificativa de combater o narcotráfico. Desde então, vários bombardeios foram realizados contra supostas lanchas transportando drogas no Caribe e no Oceano Pacífico, resultando em dezenas de mortos.

Washington acusa o presidente Nicolás Maduro, sem apresentar provas, de comandar um suposto cartel de drogas — e também lançou acusações infundadas contra o presidente colombiano Gustavo Petro, que repudiou os ataques na região.

Em outubro, o presidente Trump admitiu ter autorizado a CIA a realizar operações secretas na Venezuela. Em resposta, Maduro questionou a alegação norte-americana de novidade nessas ações: “Alguém acredita que a CIA não opera na Venezuela há 60 anos? Alguém acredita que a CIA não conspira contra o comandante [Hugo] Chávez e contra mim há 26 anos?”

Caracas vê “mudança de regime” e cobiça por petróleo

O governo venezuelano classifica as ações de Washington como agressões destinadas a justificar uma tentativa de “mudança de regime” e apropriação das riquezas naturais do país.

Maduro tem reiterado que os Estados Unidos utilizam o argumento do narcotráfico como falso pretexto, apontando que relatórios de organismos internacionais, incluindo as Nações Unidas, descartam que a Venezuela seja produtora ou rota significativa de tráfico de drogas com destino ao território norte-americano.

ONU e comunidade internacional denunciam execuções extrajudiciais

A atuação dos EUA tem provocado forte reação global. O representante permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzia, afirmou no Conselho de Segurança que as operações norte-americanas no Caribe configuram uma “campanha flagrante de pressão política, militar e psicológica contra o governo de um Estado independente”, e não simples exercícios militares.

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, também condenou os bombardeios que deixaram mais de 60 mortos, ressaltando que os ataques contra pequenas embarcações podem ser classificados como execuções extrajudiciais.

Governos de países como Colômbia, México e Brasil, além de especialistas da ONU, criticaram duramente os ataques, classificando-os como “execuções sumárias” e destacando que as ações violam o direito internacional e os princípios básicos de proteção à vida.