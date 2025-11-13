Venezuela reforça defesa integral diante da guerra multiforme dos Estados Unidos

247 – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país alcançou “um nível de preparação que nunca antes havia tido” para enfrentar agressões externas, em especial a ofensiva psicológica, militar e comunicacional que, segundo ele, vem sendo conduzida pelos Estados Unidos. As declarações foram feitas durante visita à Comuna General Rafael Urdaneta, na cidade de Cagua, estado Aragua. As informações são do jornal teleSUR.

No encontro com moradores da comuna — onde Maduro assinou o certificado oficial da Comuna Número 4.000, rumo às 6.000 planejadas pela Revolução Bolivariana — o presidente reforçou que a Venezuela está mais sólida institucional e constitucionalmente após 15 semanas do que qualificou como “escalada de guerra psicológica” promovida por Washington.

Preparação militar e fortalecimento institucional

Em sua fala, Maduro destacou que a pressão externa teve efeito inverso ao pretendido pelos Estados Unidos:

“Nós, com a ameaça, nos temos fortalecido. Quinze semanas depois de que começou esta escalada de guerra psicológica, de ameaça militar, hoje estamos mais fortes desde o ponto de vista constitucional e institucional”, afirmou.

O presidente venezuelano também denunciou que Washington tenta justificar agressões por meio de uma narrativa falsa relacionada ao narcotráfico:

“Como não podem dizer que Maduro tem armas de destruição massiva (...), inventam uma narrativa estrambótica, tão falsa que se derrumba e não a crê ninguém, começando pelo povo dos Estados Unidos”, declarou.

Maduro reforçou que a Venezuela opera sob o conceito de defesa de “todo um povo”, fundamentado na união cívico-policial-militar, e sublinhou que o país está preparado para qualquer ameaça externa:

“Hoje, militarmente, Venezuela tem um nível de preparação que nunca antes havíamos tido ao longo das décadas”, afirmou o comandante em chefe da FANB.

Defesa da soberania e mensagem ao imperialismo

Durante a visita, o presidente também fez um apelo direto contra possíveis intervenções externas:

“Ao imperialismo dizemos: longe daqui, deixa quieta Venezuela”, enfatizou, destacando que o país quer “trabalhar para prosperar, em paz”. Ele lembrou ainda que “Venezuela nunca, jamais, nem hoje, nem nunca, ameaçou ninguém”.

Poder Popular e democracia participativa

A Comuna General Rafael Urdaneta, integrada por 14 conselhos comunais e cinco Unidades de Batalha Bolívar-Chávez, reúne 12.406 habitantes e é considerada um marco no fortalecimento do Poder Popular.

Maduro inaugurou obras prioritárias escolhidas pelos moradores por meio da Consulta Popular Nacional, incluindo a reabilitação do Centro de Diagnóstico Integral La Segundera, a entrega de novos equipamentos médicos — como um aparelho de raio X — e melhorias em áreas comunitárias e educacionais.

Segundo o presidente, essas conquistas são resultado direto da participação social:

“A Consulta Popular não é um trâmite, é o mecanismo com o qual o povo decide o que necessita, onde e como se investe”, afirmou.

Ele destacou que o modelo busca otimizar o uso dos recursos nacionais e reafirmou que a consulta é uma ferramenta constitucional que fortalece a gestão comunal e a soberania popular dentro do modelo bolivariano.