Marina defende a soberania da Venezuela e da América Latina: 'temos que respeitar a autodeterminação de cada povo'

247 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu nesta quinta-feira (13) a soberania da Venezuela, que sofre tentativas de interferência do governo Donald Trump (EUA).

"Multilateralismo é sinônimo de cooperação, de solidariedade e, sobretudo, de respeito à autodeterminação de cada povo. Nesse sentido, somos todos solidários com qualquer um de nós que seja atacado em sua soberania", disse Marina ao lado do ministro do Ecossocialismo da Venezuela, Ricardo Molina.

O Exército dos Estados Unidos bombardeou nesta quinta-feira (13) mais um barco no mar do Caribe. Pelo menos 6 pessoas morreram, segundo informações publicadas pela TV americana "CBS".

Com o novo bombardeio, os EUA já atacaram 20 embarcações no Caribe e no Oceano Pacífico. O número total de mortos chegou a 80.

Neste segundo semestre, o governo Trump anunciou que enviaria militares para o Caribe, numa região próxima à Venezuela. Os EUA alegam que a medida é necessária para combater o narcoterrorismo e também anunciaram uma recompensa de até US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) por informações que levem à prisão ou condenação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Os EUA também tentam interferir na Colômbia. Em outubro, Trump anunciou que estava suspendendo todos os pagamentos ao país sul-americano e, mesmo sem provas, faz acusações de narcotráfico. O presidente colombiano, Gustavo Petro, tem denunciado as investidas de Trump e tem defendido abertura de processos criminais contra o chefe da Casa Branca.