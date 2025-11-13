Maioria dos brasileiros vê a COP30 como positiva, aponta pesquisa

247 - A COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas sediada em Belém, no Pará, é vista como uma iniciativa benéfica pela maior parte da população brasileira. Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra que a realização do encontro internacional desperta avaliação amplamente favorável entre os entrevistados.

Os dados, divulgados pela CNN Brasil, revelam que 61% dos participantes do levantamento consideram a conferência importante para o futuro do planeta. A sondagem ouviu 1.500 pessoas entre 11 e 12 de novembro de 2025 e apresenta margem de erro de três pontos percentuais.

O estudo perguntou aos entrevistados o que pensavam da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. As respostas demonstraram apoio expressivo: 61% classificaram a iniciativa como positiva, enquanto 27% a enxergam de forma negativa e 12% não souberam opinar.

Entretanto, o levantamento expõe um paradoxo. Mesmo com o país sediando o evento, 62% afirmaram não saber o que é a COP30. Além disso, 70% dos brasileiros dizem não acreditar que a conferência vá resultar em ações concretas no enfrentamento global da crise climática — apenas 30% veem possibilidade de avanços.

A pesquisa também investigou a avaliação sobre o papel de empresas e do governo brasileiro. Para 84% dos entrevistados, as companhias nacionais não têm contribuído de maneira relevante para combater as mudanças climáticas. Apenas 16% avaliam positivamente a atuação do setor privado.

Quanto às prioridades que o governo deveria adotar, o meio ambiente aparece em último lugar entre as respostas: segurança pública (27%), saúde (23%), educação (20%), economia (16%), desenvolvimento social (10%) e, por fim, meio ambiente (4%).

A COP30 começou na segunda-feira (10), reunindo delegações de mais de 160 países em Belém para discutir metas e medidas de combate ao aquecimento global. A conferência — oficialmente denominada Conferência das Partes — é parte do tratado climático firmado em 1992, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). O acordo estabelece que os países devem cooperar no enfrentamento da emergência climática e reconhece o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, segundo o qual nações mais ricas têm maior obrigação de contribuir para soluções ambientais.