Trump afirma que já tomou decisão sobre ação dos EUA na Venezuela

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter definido a postura de Washington diante da Venezuela em meio à intensificação das operações militares norte-americanas no Caribe. A declaração foi dada a jornalistas durante voo no Air Force One e divulgada pela RT Brasil, citada no segundo parágrafo desta matéria.

Segundo a publicação, Trump confirmou que a decisão já está tomada, mas não detalhou qual será o próximo passo. O anúncio ocorre no momento em que os EUA conduzem o maior envio militar à região em mais de três décadas, movimento que o governo venezuelano considera uma ameaça direta.

Na sexta-feira (15), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu afirmando que a ofensiva norte-americana representa um ataque “contra toda a América” e “contra toda a humanidade”. Ele também acusou Washington de demonstrar “desprezo pelo direito público internacional, pelo direito humanitário internacional, o desprezo pelos povos e pela vida dos povos do mundo”.

Escalada militar e acusações sem provas

Desde agosto, os Estados Unidos deslocam navios de guerra, caças, tropas e um submarino para áreas próximas ao território venezuelano sob o argumento de combater o narcotráfico. A operação inclui bombardeios contra pequenas embarcações no Caribe e no Pacífico, que deixaram dezenas de mortos. As acusações direcionadas a Maduro e ao presidente colombiano Gustavo Petro, apontados por Washington como líderes de supostos cartéis, não foram acompanhadas de qualquer evidência.

Em meados de outubro, Trump admitiu ter autorizado ações secretas da CIA em território venezuelano. Maduro rebateu dizendo: “Alguém acredita que a CIA não opera na Venezuela há 60 anos? Alguém acredita que a CIA não conspira contra o comandante [Hugo] Chávez e contra mim há 26 anos?”

Crescente condenação internacional

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, criticou os ataques norte-americanos, que resultaram em mais de 60 mortes, e especialistas da organização qualificaram as operações como “execuções sumárias”. Governos da Colômbia, México e Brasil também repudiaram a postura dos EUA.

Caracas afirma que a ofensiva tem motivações políticas e rejeita a justificativa do combate ao narcotráfico, destacando o impacto letal das ações na região. A crise segue sem sinais de desescalada e mantém o Caribe em alerta diplomático.