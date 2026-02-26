Porta-voz da chancelaria russa acusa EUA de provocação em águas cubanas

247 - Um incidente envolvendo uma embarcação registrada nos Estados Unidos e forças de segurança de Cuba provocou reação imediata de Moscou e ampliou a tensão diplomática em torno do caso. A lancha entrou em águas territoriais da ilha e se envolveu em um confronto armado com uma patrulha local.

De acordo com a agência russa TASS, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou o episódio como uma ação deliberada de Washington. Em declaração à agência, ela afirmou: "Trata-se de uma provocação agressiva dos EUA, com o objetivo de agravar a situação e desencadear um conflito".

O episódio foi inicialmente comunicado pelo Ministério do Interior de Cuba, que relatou que a embarcação, registrada no estado da Flórida, adentrou o território marítimo cubano. Conforme as autoridades da ilha, os ocupantes da lancha abriram fogo contra uma embarcação de patrulha cubana, que respondeu aos disparos.

Segundo o ministério cubano, o confronto resultou na morte de quatro pessoas que estavam a bordo da embarcação registrada nos Estados Unidos. Outras seis ficaram feridas. O comandante da patrulha de fronteira de Cuba também foi atingido e sofreu ferimentos.

A manifestação oficial da diplomacia russa reforça o posicionamento de Moscou em defesa de Havana no episódio e eleva o tom das críticas aos Estados Unidos em meio a um contexto internacional marcado por disputas geopolíticas e tensões regionais.