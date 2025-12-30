Povo hondurenho vai às ruas contra o golpe de Estado

247 - O povo hondurenho chegou nesta segunda-feira (30) ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para se manifestar contra o que classificou como um monumental golpe eleitoral articulado a partir de Washington e executado pelos operadores eleitorais do bipartidarismo.

O ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, convocou a mobilização em frente à sede do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), em Tegucigalpa, em defesa da transparência do processo eleitoral e do respeito à vontade popular na capital do país.

Por sua vez, a candidata presidencial Rixi Moncada também expressou apoio ao prefeito eleito da capital hondurenha, Jorge Aldana.

Moncada denunciou a ingerência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições de Honduras e afirmou que o CNE pretende impor como presidente um candidato ligado ao narcotráfico sem a devida contagem dos votos.

"Abraço os eleitores que, exercendo a soberania popular, foram às urnas para que não voltassem a corrupção, o narcotráfico, as privatizações, os ladrões históricos e os golpistas.”