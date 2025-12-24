Apoiado por Trump, Nasry Asfura é declarado vencedor nas eleições de Honduras

247 - Três semanas após as eleições gerais, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de Honduras finalmente divulgou, nesta quarta-feira (24), o vencedor da disputa presidencial. A reportagem é do canal RT. As autoridades do órgão proclamaram como vencedor Nasry “Tito” Asfura, candidato do conservador Partido Nacional, que contou com o apoio de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. De acordo com os dados oficiais do CNE, com 99,93% das atas apuradas, o candidato obteve cerca de 1.481.517 votos, o equivalente a 40,26%. Em segundo lugar, com uma diferença inferior a 1% dos votos, ficou Salvador Nasralla, do Partido Liberal. Ele alcançou 1.455.169 votos, correspondentes a 39,54%. A terceira colocação foi de Rixi Moncada, candidata do partido governista Liberdade e Refundação (LIBRE), que obteve 706.266 votos, ou 19,19%.

A declaração dos resultados foi assinada pelas conselheiras Ana Paola Hall e Cossette López e pelo conselheiro suplente Carlos Cardona, que validaram o documento de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo órgão eleitoral. Em contraste, o conselheiro Marlon Ochoa recusou-se a assiná-lo.

A apuração lenta das eleições, realizadas em 30 de novembro, gerou grande incerteza em Honduras. Durante esse período, surgiram denúncias de irregularidades. De dentro do próprio órgão eleitoral, o conselheiro Ochoa afirmou que haveria a intenção de executar um “golpe” de Estado ao proclamar os resultados sem concluir o processamento de todas as atas, o que ele atribuiu à pressão dos Estados Unidos. Antes do anúncio, o CNE havia aprovado a oficialização dos resultados “com os dados que até este momento estavam disponíveis”.