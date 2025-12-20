EUA negam vistos a funcionários hondurenhos em meio a caos eleitoral

20 Dez (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse no final da sexta-feira que o Departamento de Estado do país recusou pedido de visto de Marlon Ochoa, membro do Conselho Nacional Eleitoral de Honduras, e revogou o visto de Mario Morazan, chefe do tribunal eleitoral do país

A eleição presidencial de Honduras foi realizada em 30 de novembro, mas quase três semanas depois ainda não há clareza sobre quem será o próximo presidente do país.

As eleições caóticas foram abaladas por um processo de contagem de votos desastrado, alegações de fraude e intervenção dos EUA.

"O Departamento recusou o pedido de visto de Marlon Ochoa e tomou medidas para impor restrições de visto a outro indivíduo por prejudicar a democracia em Honduras", disse Rubio em um comunicado. "Consideraremos todas as medidas apropriadas para deter aqueles que estão impedindo a contagem de votos em Honduras", acrescentou.

Ochoa e Morazan não responderam imediatamente a pedidos de comentário da Reuters.

Semanas antes da eleição presidencial de 30 de novembro em Honduras, Ochoa havia dito que um teste expôs falhas profundas no sistema de contagem de votos: apenas 36% das cédulas de votação foram processadas.

O Conselho Nacional Eleitoral de Honduras iniciou na quinta-feira a contagem manual, há muito adiada, de cerca de 15% dos votos emitidos na eleição do mês passado, depois que o Departamento de Estado dos EUA exigiu na quarta-feira que o conselho iniciasse imediatamente a contagem das cédulas.

O conselho eleitoral culpou os protestos por impedi-lo de iniciar a contagem manual das cédulas que, segundo ele, apresentavam inconsistências e, portanto, foram excluídas da contagem inicial.

A contagem manual poderia facilmente alterar o resultado preliminar da eleição, que deu ao conservador Nasry Asfura, do Partido Nacional, uma margem mínima de 43.000 votos - de mais de 3 milhões de votos - sobre o candidato do Partido Liberal, de centro-direita, Salvador Nasralla.

O presidente dos EUA, Donald Trump, apoiou Asfura e sugeriu que o apoio de Washington a Honduras estava condicionado ao fato de Asfura vencer a eleição.

O conselho tem até 30 de dezembro para declarar o vencedor da eleição, que assumirá o cargo no final de janeiro para um mandato de quatro anos.

(Por Rishabh Jaiswal)