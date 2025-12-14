Marco Rubio parabeniza José Antonio Kast por vitória no Chile

247 - O governo dos Estados Unidos divulgou uma nota oficial parabenizando José Antonio Kast pela vitória nas eleições presidenciais do Chile. O texto expressa a posição formal da diplomacia norte-americana sobre o resultado do pleito e apresenta expectativas em relação ao futuro governo chileno.

A manifestação foi publicada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e é assinada por Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano. No comunicado, Washington afirma: “Os Estados Unidos parabenizam o presidente eleito José Antonio Kast, do Chile, por sua vitória eleitoral”. Em seguida, o texto acrescenta que, “sob sua liderança, estamos confiantes de que o Chile avançará prioridades compartilhadas, incluindo o fortalecimento da segurança pública, o fim da imigração ilegal e a revitalização de nossa relação comercial”.