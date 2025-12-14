TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Marco Rubio parabeniza José Antonio Kast por vitória no Chile

      Comunicado do Departamento de Estado destaca segurança, imigração e relações comerciais

      O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Jerusalém - 23/10/2025 (Foto: Fadel Senna/Pool via REUTERS)

      247 - O governo dos Estados Unidos divulgou uma nota oficial parabenizando José Antonio Kast pela vitória nas eleições presidenciais do Chile. O texto expressa a posição formal da diplomacia norte-americana sobre o resultado do pleito e apresenta expectativas em relação ao futuro governo chileno.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A manifestação foi publicada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e é assinada por Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano. No comunicado, Washington afirma: “Os Estados Unidos parabenizam o presidente eleito José Antonio Kast, do Chile, por sua vitória eleitoral”. Em seguida, o texto acrescenta que, “sob sua liderança, estamos confiantes de que o Chile avançará prioridades compartilhadas, incluindo o fortalecimento da segurança pública, o fim da imigração ilegal e a revitalização de nossa relação comercial”.

      Artigos Relacionados

      Tags