Presidente do Uruguai chega a Pequim para visita oficial à China

247 - O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, chegou neste domingo, 1º de fevereiro, a Pequim, para dar início a uma visita de Estado com duração prevista até o dia 7. A agenda marca um novo momento nas relações diplomáticas entre os dois países e inclui compromissos de alto nível com autoridades chinesas.

De acordo com a agência Xinhua, esta é a primeira viagem de Estado de Yamandú Orsi à China desde que assumiu a Presidência do Uruguai. Durante a estada, o presidente chinês Xi Jinping deverá manter conversações com o chefe de Estado uruguaio, com o objetivo de aprofundar o diálogo político bilateral.

As reuniões entre os dois presidentes terão como eixo central o fortalecimento da parceria estratégica abrangente entre China e Uruguai. Também estão previstas trocas de opiniões sobre a cooperação de alta qualidade no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota, além de debates sobre temas internacionais e regionais de interesse comum.

Antes do início da visita, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o governo chinês espera que o encontro, sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, contribua de forma positiva para o aprofundamento da parceria estratégica abrangente entre os países.