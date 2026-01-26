Presidente do Uruguai fará visita de Estado à China no início do próximo mês

CGTN – A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o presidente da República Oriental do Uruguai, Yamandú Orsi, realizará uma visita de Estado à China entre os dias 1º e 7 de fevereiro.

Na coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (26), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou que esta será a primeira visita de Estado do presidente Orsi ao país. Durante a visita, Orsi se reunirá com o presidente Xi Jinping para trocar opiniões de forma aprofundada sobre o fortalecimento da parceria estratégica abrangente China–Uruguai, o avanço da cooperação de alta qualidade no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota, bem como questões internacionais e regionais de interesse comum.

O porta-voz declarou acreditar que, sob a orientação estratégica dos chefes de Estado dos dois países, esta visita desempenhará um papel positivo na promoção de um maior aprofundamento e desenvolvimento da parceria estratégica abrangente entre as duas nações.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG