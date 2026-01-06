TV 247 logo
      Primeira-dama da Venezuela foi agredida durante sequestro pelos EUA

      Cilia Flores e o presidente Nicolás Maduro foram sequestrados de Caracas pelos Estados Unidos

      A primeira-dama Cilia Flores e o presidente Maduro (Foto: Presidência da Venezuela )

      247 - A primeira-dama da Venezuela, Cilia Flores, sequestrada por forças militares dos Estados Unidos junto ao presidente Nicolás Maduro, exibiu sinais de tortura. 

      De acordo com informações da agência Xinhua, divulgadas nesta terça-feira (6), curativos foram observados na testa de Flores durante uma audiência nos EUA após o sequestro em Caracas. Seu advogado, Mark Donnelly, disse ao juiz federal Alvin Hellerstein que sua cliente sofreu “ferimentos significativos durante o sequestro” e sugeriu que ela pode ter uma fratura ou fortes hematomas nas costelas, além de precisar passar por uma avaliação médica.

      No último sábado, Maduro e Flores foram sequestrados em um ataque dos Estados Unidos durante a madrugada, retirados de avião da Venezuela e colocados sob custódia no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, em Nova York, EUA. 

