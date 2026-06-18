Raúl Castro apoia reformas econômicas em Cuba

247 - Raúl Castro manifestou apoio às reformas econômicas em Cuba apresentadas pelo presidente Miguel Díaz-Canel, em um pacote de transformações que prevê comércio exterior mais direto, maior autonomia para empresas estatais, incentivos à produção nacional e redução do número de ministérios, as informações são da Prensa Latina.

Segundo a Prensa Latina, o posicionamento de Raúl foi comunicado durante reunião extraordinária do Partido Comunista de Cuba (PCC), realizada na quarta-feira (17), com a presença do primeiro-secretário do partido e presidente da República, Miguel Díaz-Canel. O membro do Bureau Político do Partido Comunista de Cuba, José Amado Ricardo Guerra, informou que Raúl foi consultado sobre as propostas e concorda plenamente com seu conteúdo.

Raúl defende consenso em momento decisivo

De acordo com Ricardo Guerra, que também é secretário-geral da divisão do Conselho de Ministros, Raúl Castro participou da reunião por videoconferência e destacou a importância do debate coletivo para a formulação das mudanças. Segundo ele, o líder cubano “está convencido de que as melhores ideias sempre surgem da análise coletiva e até mesmo das divergências”.

Raúl também defendeu uma participação ativa no encontro, considerado estratégico para o país, com o objetivo de ampliar o conteúdo das propostas e construir o consenso necessário em torno das medidas. Ao se referir às transformações em debate, afirmou que “é o que é mais conveniente para a Revolução hoje”.

Implementação das medidas é tratada como ponto central

Ricardo Guerra ressaltou ainda que Raúl chamou atenção para a necessidade de aplicar as medidas de forma adequada e no tempo correto. Segundo o dirigente, tão importante quanto aprovar as transformações é garantir “sua implementação adequada e oportuna”, com prioridades bem definidas e participação consciente da população.

O dirigente afirmou que Raúl voltou a defender uma condução política próxima da realidade cotidiana do país. Conforme relatado na reunião, o líder cubano considera indispensável agir “com os pés e ouvidos no chão”, levando em conta as opiniões e preocupações da população.

Para Ricardo Guerra, um dos pontos relevantes do processo é o apoio de Raúl Castro, descrito como um dos principais protagonistas da Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro, às propostas apresentadas pela atual liderança do país.