TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > América Latina

      Raúl Castro apoia reformas econômicas em Cuba

      Propostas incluem comércio exterior mais direto, autonomia empresarial e redução de ministérios

      Raul Castro e Díaz Canel (Foto: Estúdios Revolución )
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 - Raúl Castro manifestou apoio às reformas econômicas em Cuba apresentadas pelo presidente Miguel Díaz-Canel, em um pacote de transformações que prevê comércio exterior mais direto, maior autonomia para empresas estatais, incentivos à produção nacional e redução do número de ministérios, as informações são da Prensa Latina.

      Segundo a Prensa Latina, o posicionamento de Raúl foi comunicado durante reunião extraordinária do Partido Comunista de Cuba (PCC), realizada na quarta-feira (17), com a presença do primeiro-secretário do partido e presidente da República, Miguel Díaz-Canel. O membro do Bureau Político do Partido Comunista de Cuba, José Amado Ricardo Guerra, informou que Raúl foi consultado sobre as propostas e concorda plenamente com seu conteúdo.

      Raúl defende consenso em momento decisivo

      De acordo com Ricardo Guerra, que também é secretário-geral da divisão do Conselho de Ministros, Raúl Castro participou da reunião por videoconferência e destacou a importância do debate coletivo para a formulação das mudanças. Segundo ele, o líder cubano “está convencido de que as melhores ideias sempre surgem da análise coletiva e até mesmo das divergências”.

      Raúl também defendeu uma participação ativa no encontro, considerado estratégico para o país, com o objetivo de ampliar o conteúdo das propostas e construir o consenso necessário em torno das medidas. Ao se referir às transformações em debate, afirmou que “é o que é mais conveniente para a Revolução hoje”.

      Implementação das medidas é tratada como ponto central

      Ricardo Guerra ressaltou ainda que Raúl chamou atenção para a necessidade de aplicar as medidas de forma adequada e no tempo correto. Segundo o dirigente, tão importante quanto aprovar as transformações é garantir “sua implementação adequada e oportuna”, com prioridades bem definidas e participação consciente da população.

      O dirigente afirmou que Raúl voltou a defender uma condução política próxima da realidade cotidiana do país. Conforme relatado na reunião, o líder cubano considera indispensável agir “com os pés e ouvidos no chão”, levando em conta as opiniões e preocupações da população.

      Para Ricardo Guerra, um dos pontos relevantes do processo é o apoio de Raúl Castro, descrito como um dos principais protagonistas da Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro, às propostas apresentadas pela atual liderança do país.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias