Rússia confirma apoio à Venezuela diante de ameaças externas

247 - O governo do presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira (31) que apoia a Venezuela contra os ataques das forças militares dos Estados Unidos a embarcações supostamente envolvidas no tráfico internacional de drogas.

“Apoiamos a liderança de #Venezuela na defesa de sua soberania nacional, levando em consideração a dinâmica da situação internacional e regional”, publicou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

“Estamos prontos para responder adequadamente às solicitações de nossos parceiros em vista das ameaças emergentes”.

Mais de 60 pessoas morreram desde que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, determinou, há pouco mais de um mês, o deslocamento de militares para as regiões do Caribe e do Oceano Pacífico, em áreas perto da América do Sul.

O presidente Donald Trump negou que o seu governo esteja preparando ataques militares contra a Venezuela, presidida por Nicolás Maduro. A informação sobre o suposto plano foi divulgada no Wall Street Journal (WSJ).

Ofensiva

A ação militar conduzida pelos Estados Unidos faz parte da estratégia adotada pelo governo do presidente Donald Trump, que determinou o deslocamento de tropas para regiões próximas à América do Sul. De acordo com informações de Washington, o objetivo da iniciativa é reforçar o combate ao chamado narcoterrorismo.

O governo norte-americano também anunciou uma recompensa de até US$ 50 milhões — cerca de R$ 270 milhões — para quem fornecesse informações que possibilitassem a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O presidente Donald Trump instruiu a CIA e o Pentágono a intensificarem as ações voltadas contra o governo venezuelano.

A política de Trump em relação à Venezuela está igualmente ligada à questão do petróleo. Dados divulgados pelo site World Atlas indicam que, em 2024, a Venezuela ocupava a primeira posição entre os países com as maiores reservas de petróleo do planeta, totalizando 300,9 bilhões de barris. Em segundo lugar estava a Arábia Saudita, com 266,5 bilhões de barris, seguida pelo Canadá, com 169,7 bilhões.

A lista prossegue com o Irã (157,8 bilhões), Iraque (150 bilhões), Rússia (103,2 bilhões), Kuwait (101,5 bilhões), Emirados Árabes Unidos (97,8 bilhões), Estados Unidos (48,5 bilhões) e Líbia (48,4 bilhões). O Brasil aparece na 15ª colocação, com 16,2 bilhões de barris, representando aproximadamente 1% das reservas mundiais.