Sheinbaum diz que México avança na digitalização de pagamentos e cita PIX como exemplo

247 - O México está avançando na digitalização de pagamentos, inspirado em modelos como o Pix, do Brasil, e o sistema indiano UPI, com o objetivo de reduzir o uso de dinheiro em espécie e fortalecer a economia. A estratégia foi destacada pela presidente Claudia Sheinbaum durante coletiva realizada nesta segunda-feira (27), na Cidade do México. As informações são do Metrópoles.

A iniciativa faz parte de um plano gradual do governo mexicano para modernizar o sistema financeiro. A proposta busca ampliar a inclusão e combater práticas como a lavagem de dinheiro, com base em experiências bem-sucedidas de países do Sul Global.

Referência em modelos internacionais

Ao comentar o projeto, Sheinbaum citou diretamente o Brasil como exemplo de transformação digital no sistema de pagamentos. “Esse é o objetivo do processo de digitalização que queremos alcançar gradualmente. Quais países, por exemplo, já iniciaram esses processos? O Brasil iniciou um processo semelhante com um sistema chamado (...) Pix (...) Assim, o número de pessoas que usam o [Pix] aumentou, ou seja, o número de pessoas que usam dinheiro em espécie diminuiu”, afirmou.

A presidente também destacou a experiência da Índia, apontando o impacto econômico da digitalização no país asiático. “A Índia, que é o país mais populoso do mundo, iniciou um processo de digitalização muito agressivo nos últimos dez anos e isso ajudou muito a economia indiana. Portanto, esse é o nosso objetivo: continuar avançando na digitalização”, acrescentou.

Redução do uso de dinheiro vivo

De acordo com a presidente, a ampliação dos pagamentos digitais tende a reduzir significativamente a circulação de dinheiro físico. Essa mudança pode aumentar a transparência nas transações e facilitar o controle financeiro por parte das autoridades.

A proposta do governo mexicano prevê uma implementação gradual, acompanhando a adaptação da população e do sistema financeiro, possibilitando maior eficiência nas operações e a inclusão de mais pessoas no sistema bancário.