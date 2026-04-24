Petrobras discute parceria com México para exploração no Golfo

247 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reuniu-se nesta sexta-feira (24) com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e representantes da estatal mexicana Pemex para discutir possíveis parcerias estratégicas entre as duas companhias.

O encontro teve como foco oportunidades de cooperação em projetos de interesse comum, especialmente no setor de exploração de petróleo em águas profundas. Segundo a estatal brasileira, as conversas ainda estão em estágio inicial e não há definição de detalhes sobre eventuais acordos.

A aproximação entre Petrobras e Pemex ocorre em meio a uma agenda mais ampla de cooperação energética entre Brasil e México. Em pronunciamento recente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a possibilidade de atuação conjunta das duas empresas na exploração do lado mexicano do Golfo do México, área considerada estratégica devido ao potencial em águas ultraprofundas.

Reconhecida internacionalmente pela expertise nesse tipo de operação, a Petrobras pode contribuir tecnicamente para o avanço de projetos no México, que busca ampliar a eficiência e a capacidade produtiva da Pemex. A estatal mexicana, por sua vez, tem passado por um processo de reavaliação de parcerias desde a abertura de seu mercado de petróleo, iniciada em 2014.

As conversas entre os dois países retomam um histórico de tentativas de cooperação que remonta a 2005, quando o setor petrolífero mexicano ainda era fechado à participação estrangeira. Naquele período, a Pemex operava sob regime de monopólio e permitia apenas contratos de prestação de serviços.

Com a flexibilização regulatória e a nova orientação do governo de Claudia Sheinbaum, o México voltou a considerar alianças estratégicas para modernizar sua indústria energética. A reunião desta sexta-feira (24) sinaliza um possível avanço nesse processo, com a Petrobras despontando como uma das principais parceiras potenciais.