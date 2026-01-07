Sindicatos da Bolívia bloqueiam rodovias no país

247 - A Central Obrera de Bolivia (COB), principal organização sindical do país, deu início a um bloqueio nacional das rodovias, que foi anunciado terça-feira (6). Na segunda-feira (5), as forças de segurança bolivianas usaram gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes que tentavam chegar à Plaza Murillo, em La Paz, onde estão localizados prédios governamentais. O grupo buscava levar suas reivindicações às autoridades.

Uma onda de protestos ocorre desde dezembro em toda a Bolívia após a decisão do novo governo de acabar com os subsídios aos combustíveis. Em 17 de dezembro, o presidente boliviano, Rodrigo Paz, assinou um decreto que institui estado de emergência nos setores econômico, financeiro, energético e social.

As medidas incluíram a eliminação dos subsídios aos combustíveis, que haviam mantido os preços da gasolina baixos por quase 20 anos. Os bolivianos também denunciam políticas que entregam a soberania do país a empresas transnacionais.