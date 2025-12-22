Bolívia enfrenta onda de protestos após corte de subsídios aos combustíveis

247 - Uma onda de protestos tomou conta da Bolívia nesta segunda-feira após a decisão do governo de acabar com os subsídios aos combustíveis, com o setor de transporte pressionando por aumento das tarifas, informou um correspondente da Sputnik.

“Ninguém pode operar no prejuízo. Vamos fazer os cálculos para apresentar uma proposta oficial de reajuste das tarifas… Não podemos continuar trabalhando com a atual estrutura de preços. Sabemos que o valor do diesel aumentou mais de 168% e já não cobre os custos operacionais”, afirmou à Sputnik José Orellana, presidente da Federação de Transportes de Cochabamba, no centro do país.

Segundo Orellana, os protestos no departamento de Cochabamba são uma resposta direta à decisão das autoridades.

As manifestações ocorrem em todo o território nacional. No departamento de Santa Cruz, empresas de ônibus anunciaram uma greve de 72 horas. Em La Paz, a Federação Nacional das Cooperativas de Mineração da Bolívia realiza marchas e protestos exigindo a revogação da decisão presidencial.

Em 17 de dezembro, o presidente boliviano Rodrigo Paz assinou um decreto que institui estado de emergência nos setores econômico, financeiro, energético e social. Entre as medidas adotadas está a eliminação dos subsídios aos combustíveis, que mantiveram os preços da gasolina artificialmente baixos por quase 20 anos.