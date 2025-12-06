Produção brasileira de gás natural deve dobrar até 2035 e garantir superávit nacional

247 – A produção brasileira de gás natural deverá crescer 95% nos próximos dez anos, consolidando um cenário de oferta superavitária em todo o período até 2035. A projeção está no Caderno de Gás Natural do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2035), divulgado nesta sexta-feira (5/12) pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). As informações foram divulgadas pela Agência Gov.

O documento reúne uma análise detalhada da oferta, da demanda e da infraestrutura do setor. Segundo o MME, o avanço é impulsionado pela expansão da produção no pré-sal e por novos projetos com processamento offshore, que deverão transformar o gás natural em um dos pilares do crescimento econômico nacional.

Silveira destaca gás como vetor da industrialização

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que as projeções confirmam a eficácia do planejamento energético conduzido pelo Governo Federal.

“As projeções apresentadas demonstram que o Brasil reúne condições favoráveis para ampliar sua produção nacional, fortalecer a infraestrutura de escoamento e garantir um abastecimento seguro e competitivo de gás natural. O governo do presidente Lula sempre defendeu o gás natural como vetor de industrialização, e temos avançado nesse planejamento com o programa Gás Para Empregar”, destacou.

Crescimento acelerado da produção e da oferta

De acordo com o estudo, a produção líquida de gás natural deverá passar de 65 para 127 milhões de metros cúbicos por dia entre 2025 e 2035 — um aumento de 95%. Já a oferta potencial nacional na malha integrada crescerá cerca de 85% no mesmo intervalo.

A oferta nacional deverá representar aproximadamente 70% da produção líquida, com forte predominância da região Sudeste, onde se encontram os principais hubs de processamento. O estudo também detalha a infraestrutura de importação, que hoje conta com oito terminais de GNL em operação e prevê um novo terminal em Suape (PE), além das rotas do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL).

O PDE projeta, entretanto, uma queda progressiva da oferta boliviana: de 13 milhões de m³/dia em 2025 para 5 milhões de m³/dia em 2035, reforçando a necessidade de integração das malhas regionais e da ampliação da infraestrutura de transporte.

Demanda deve avançar puxada pela indústria

A demanda total de gás natural poderá crescer 6,2% ao ano até 2035, impulsionada principalmente pela indústria, responsável por cerca de 65% da demanda não termelétrica. O consumo também deve aumentar nos segmentos:

Comercial: 5,3% ao ano

5,3% ao ano Residencial: 4,1% ao ano

4,1% ao ano Transportes: 3,6% ao ano

Já o downstream — refinarias e fábricas de fertilizantes — deverá crescer 5,36% ao ano, especialmente nos primeiros anos, com a retomada e entrada de novas unidades industriais.

No caso da demanda termelétrica, o PDE considera as usinas existentes, previstas e indicativas, mantendo coerência com os critérios de suprimento e com o comportamento esperado das UTEs ao longo da década.

Oferta supera demanda e garante superávit

As projeções indicam um balanço superavitário em todos os anos do horizonte decenal. A capacidade de oferta supera a demanda máxima prevista, embora o estudo ressalte a existência de gargalos na malha integrada, que exigem investimentos para permitir maior flexibilidade e o escoamento dos volumes disponíveis.

As simulações apontam necessidade de ampliações estruturais, sobretudo para viabilizar o transporte de gás da região Sudeste para o Centro-Oeste, Sul e parte do interior paulista.

Investimentos previstos somam R$ 16 bilhões; indicativos chegam a R$ 34 bilhões

O caderno apresenta ainda estimativas de investimentos no setor. Os projetos classificados como previstos, próximos de entrar em operação, totalizam R$ 16 bilhões e incluem:

Gasoduto de escoamento Raia

Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP)

Terminal de GNL de Suape (PE)

Já os projetos indicativos, analisados no âmbito do Plano Nacional Integrado das Infraestruturas de Gás Natural e Biometano (PNIIGB), instituído pelo Decreto nº 12.153/2024, somam aproximadamente R$ 34 bilhões.

Além disso, planos estudados pela EPE — que ainda dependem da definição dos agentes — acrescentam R$ 135 bilhões em potenciais investimentos de longo prazo.