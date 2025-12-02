Lula comemora ampliação da Refinaria Abreu e Lima: "fazer isso aqui é mostrar que o Brasil é soberano"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, na terça-feira (2), em Ipojuca (PE), da cerimônia que marcou a ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). O evento contou também com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Lula relembrou os ataques sofridos pela refinaria e à Petrobras em anos anteriores, associando-os a campanhas de descrédito. “Durante vários anos, Magda, eu fui acusado de que estava fazendo uma obra desnecessária ao país. A Petrobras não precisava de uma nova refinaria. Isso aqui era um processo de corrupção, diziam”, afirmou.

O presidente ressaltou que a conclusão da obra representa um gesto de afirmação do país. “Fazer isso aqui é apenas a demonstração de que esse país é soberano, e esse país tem na Petrobras a sua mais importante empresa”, disse. Segundo ele, os recursos gerados pela estatal devem retornar à população por meio de investimentos, empregos e renda. “Salário significa dignidade do povo brasileiro”, completou.

Lula também mencionou o processo de estigmatização sofrido por trabalhadores da estatal. “Vocês pensam que eu não sei quantas vezes vocês tiveram problema de vestir essa camisa amarela da Petrobras porque eram chamados de ladrões em restaurantes?”, indagou. Ele declarou que o tempo demonstrará a verdade: “A história vai provar que quem queria fazer corrupção era aqueles que diziam que tinha corrupção na Petrobras.”

Transição energética e COP 30

O presidente também fez referência ao impacto da COP 30, realizada em Belém em novembro. “Foi a COP mais extraordinária do mundo”, afirmou. Ele celebrou o investimento de cerca de R$ 7 bilhões na preparação da cidade e o engajamento popular durante o evento.

Lula destacou que o Brasil tem autoridade moral para liderar o debate sobre redução de combustíveis fósseis. “Os países ricos querem chegar a 40% de energia renovável em 2050. Em 2025 o Brasil já tem 53% de energia renovável. É por isso que o Brasil não tem que se curvar”, declarou.

O presidente também defendeu que a Petrobras atue de forma decisiva na transição energética. “Ela é mais do que uma empresa de petróleo. A Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável”, afirmou, sugerindo que o país poderia se tornar “a Arábia Saudita do combustível renovável”.

Ao concluir, reforçou que a exploração energética deve ser conduzida com responsabilidade, inclusive na margem equatorial, sempre com atenção às futuras gerações. “A gente vai cuidar. A gente vai fazer com o respeito que tem que dar às futuras gerações”, disse.