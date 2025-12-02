Silvio Costa Filho defende reeleição de Lula em 2026: "se Deus quiser, vai se reeleger presidente do Brasil"

247 - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), defendeu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia de integração logística e operacional entre o Porto de Suape e a Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Complexo Industrial, em Ipojuca (PE), realizada nesta terça-feira (2). "Se Deus quiser, em 2026 ele [Lula] vai se reeleger presidente do Brasil", disse.

"Infelizmente, nós perdemos muito no governo anterior com o ex-presidente da República. Foram 4, 5, 6 anos de obras paralisadas. Praticamente Pernambuco não teve uma obra, uma ação. Foi um desrespeito ao povo de Pernambuco. Quis o destino que o presidente Lula, filho de Dona Lindu, voltasse a ser o presidente da República para voltar a cuidar de Pernambuco e do Brasil. Por onde a gente tem andado por nosso estado, temos observado um conjunto de obras do governo federal. É a duplicação da BR-423, são seis institutos federais, mais de 25 mil Minha Casa, Minha Vida, são conjuntos de investimento em educação, na saúde e infraestrutura que têm colocado Pernambuco na rota do desenvolvimento econômico", disse o ministro em referência à paralisação de obras durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

"Eles estão desesperados"

Ainda conforme o ministro, "o presidente Lula voltou para ser presidente não apenas para governar pela terceira vez, mas para colocar o Brasil na rota do desenvolvimento econômico, voltou para colocar o Brasil no menor desemprego da história, voltou para retirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome, voltou para colocar novamente o filho do trabalhador para estudar medicina, para se formar e se preparar, voltou para retomar as obras que o Brasil precisa". "É por isso que do lado de lá estão desesperados, porque mais uma vez, ministro Rui, vão perder a eleição porque o presidente Lula vai se reeleger presidente da República", completou.

Em sua fala, Costa Filho também destacou que a oposição falhou em pressionar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a interferir no julgamento de Jair Bolsonaro (PL) ao impor tarifas e sanções ao Brasil e a diversas autoridades brasileiras. "Apostaram na briga do Trump com o presidente Lula. Pense numa química forte que rolou. Eles estão com ciúmes do Trump em relação ao presidente Lula", disse o ministro em referência à reinserção do Brasil no cenário internacional.

Contexto político para 2026

O ministro tem trabalhado para viabilizar sua candidatura ao Senado com o apoio de Lula, apesar da movimentação em torno de uma possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O partido já deu sinais de que pode liberar diretórios estaduais a firmarem alianças de acordo com a dinâmica da política regional. A situação, porém, tende a se complicar caso Tarcísio decida disputar a Presidência como candidato do partido.

O governador paulista, porém, tem adotado o discurso de que pretende disputar a reeleição em São Paulo. Apesar disso, ele tem sido pressionado por partidos de centro e de direita a disputar a Presidência da República, mas dificuldades no campo bolsonarista têm adiado uma decisão neste sentido.