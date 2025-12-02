Lula lança ampliação da Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco

247 - A Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), torna-se novamente palco de um movimento estratégico para o setor energético brasileiro. Nesta terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da cerimônia que marca o início das obras do Trem 2, etapa que elevará significativamente a capacidade de processamento da unidade.

A expansão, considerada decisiva para a autossuficiência nacional em combustíveis, prevê investimentos de aproximadamente R$ 12 bilhões e a criação de mais de 15 mil postos de trabalho diretos e indiretos. O evento conta também com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), entre outras autoridades.

A RNEST, reconhecida como a refinaria mais moderna da Petrobras, desempenha papel central no atendimento à demanda brasileira por derivados de petróleo. A estatal estima adicionar 130 mil barris diários à capacidade de processamento após a conclusão do Trem 2 e de atividades de manutenção no Trem 1, alcançando um total projetado de 260 mil barris por dia em 2029.

Chambriard destacou o impacto econômico e energético da expansão. “É uma refinaria extremamente moderna. Ela será capaz de atender 17% da demanda nacional de diesel, mas além disso ela vai produzir também gasolina, GLP e nafta. Ampliar essa refinaria significa gerar empregos”, afirmou a presidente da Petrobras em coletiva técnica realizada na segunda-feira (1).

O avanço do projeto já mobiliza cerca de 5,7 mil trabalhadores na construção, e o incremento esperado na produção — especialmente de Diesel S-10, com acréscimo de 88 mil barris por dia — deve reduzir a dependência de importações e fortalecer a autonomia do país. Todo o complexo segue padrões internacionais de eficiência energética, segurança operacional e redução de impactos ambientais.

O anúncio reforça um compromisso assumido por Lula em sua visita à refinaria em 2024, quando celebrou dez anos de operação da unidade e garantiu o retorno dos investimentos em ampliação. O novo passo, agora concretizado, é visto como um marco para a Petrobras e para o desenvolvimento econômico do Nordeste.

No primeiro trimestre de 2025, a estatal já havia concluído a modernização do Trem 1 e a instalação da Unidade de Abatimento de Emissões Atmosféricas (SNOX), elevando a capacidade da RNEST a 130 mil barris diários e abrindo caminho para a etapa atual de expansão.

Além do aspecto industrial, a Petrobras mantém iniciativas de qualificação profissional e inclusão social nas comunidades do entorno. O Programa Autonomia e Renda Petrobras, por exemplo, disponibilizou 3,08 mil vagas gratuitas em cursos de mecânica, eletricidade, instrumentação, construção civil e metalurgia, formando 777 alunos até setembro de 2025.

Na área cultural, a empresa destinou R$ 6,8 milhões a 28 projetos pernambucanos por meio do Programa Rouanet Nordeste, incluindo mostras fotográficas, ações de formação artística e iniciativas dedicadas à valorização da cultura afro-brasileira.

A ampliação da RNEST representa, assim, um avanço industrial estratégico, com impacto direto na economia regional e na capacidade do Brasil de atender de forma sustentável à crescente demanda por combustíveis.