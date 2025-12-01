Petrobras eleva preço do QAV em 3,8% e acumula terceira alta no ano

247 - A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (1º) um reajuste médio de 3,8% no preço do querosene de aviação (QAV) destinado às distribuidoras. A informação foi divulgada inicialmente pela reportagem de Broadcast.

Segundo a estatal, o aumento — equivalente a R$ 0,13 por litro — passa a valer imediatamente e representa a terceira elevação consecutiva do combustível neste ano, conforme previsto na fórmula contratual adotada entre companhia e distribuidoras.

A empresa informou que, com o ajuste de dezembro, o QAV acumula alta de 1,3% em 2025, o que corresponde a R$ 0,05 por litro em comparação com o valor praticado em dezembro de 2024. Em nota, a companhia ressaltou que houve queda significativa no preço ao longo dos anos anteriores:

“Cabe destacar que no acumulado desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os seus preços de QAV em 28,4%, equivalente a um decréscimo de R$ 1,45/litro. Considerando a inflação no período, esta redução é de 37,1%”, afirmou a estatal.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em refinarias próprias ou importado exclusivamente para distribuidoras, que são responsáveis por transportar, armazenar e revender o produto às empresas aéreas, consumidores finais em aeroportos e revendedores autorizados. Cabe a distribuidoras e revendedores a gestão das instalações aeroportuárias e a prestação do serviço de abastecimento.