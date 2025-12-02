Silveira destaca impacto social e ambiental dos investimentos na Refinaria Abreu e Lima

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (2) que a Petrobras inicia um novo ciclo de expansão industrial e social na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca (PE).

Segundo a fonte original, o evento marcou a conclusão da unidade de abatimento de emissões atmosféricas (SNOX) e o lançamento das obras do Trem II, que dobrará a capacidade de refino da RNEST. Ambas as entregas integram o programa de modernização e expansão do parque nacional de refino.

Nos discursos, Lula sublinhou o papel social e estratégico da estatal para o desenvolvimento do país. “Esse país tem na Petrobras a sua mais importante empresa. E o dinheiro que a Petrobras consegue produzir nesse país tem de ser transformado em benefício para o povo brasileiro. E benefício significa investimento. Investimento significa emprego. E emprego significa salário. E o salário significa dignidade do povo brasileiro”, disse.

Silveira destacou que a retomada dos investimentos consolida uma política de ampliação da autonomia energética do Brasil. “Hoje celebramos duas grandes conquistas da Petrobras: a conclusão da SNOX e o início das obras do Trem II. É o Brasil retomando a ampliação da capacidade de refino no país, fortalecendo a segurança energética e reduzindo a dependência das importações de combustíveis. Dessa maneira, a RNEST vai ajudar o Brasil a se tornar superavitário na produção de GLP nos próximos 10 anos”, afirmou.

O ministro também frisou o impacto socioeconômico das obras em Ipojuca e municípios vizinhos. “Até aqui, já mobilizamos 5.300 trabalhadoras e trabalhadores no Trem II, com previsão de gerar 30 mil novos postos de trabalho até 2029. No Programa Autonomia e Renda, 7.400 pessoas da região já foram capacitadas, ampliando oportunidades e renda”, acrescentou.

SNOX e Trem II: tecnologias para eficiência e menor impacto ambiental

A SNOX, primeira unidade das Américas dedicada ao abatimento de emissões no setor de refino, permitirá que a RNEST processe maiores volumes mantendo limites ambientais mais rígidos. O sistema converte óxidos de enxofre e nitrogênio em ácido sulfúrico, produto de valor industrial, ampliando eficiência e reduzindo impactos ambientais.

Já o Trem II possibilitará que a refinaria atinja capacidade de processamento de 260 mil barris por dia, reforçando o papel estratégico da RNEST na oferta de derivados de maior qualidade, como o Diesel S-10, e diminuindo a necessidade de importação.

Silveira ressaltou ainda que os investimentos estão alinhados a uma agenda nacional de descarbonização e modernização do setor energético, conectada à Lei do Combustível do Futuro (14.993/24) e às diretrizes estruturantes do governo federal para inovação e sustentabilidade.